Uomini e Donne, per un bacio si sfiora la rissa fra Ida Platano e Roberta Di Padua

Durante le registrazioni di Uomini e Donne dell’8 ottobre si è sfiorata per ben due volte la rissa: ecco perchè Roberta Di Padua si è scatenata prima contro Ida Platano e poi anche contro Alessandro Vicinanza.

Lunedì 10 ottobre non si registreranno più ulteriori puntate di Uomini e Donne, perchè in quella giornata saranno protagoniste le riprese delle puntate di Tu Si Que Vales che verranno poi programmate per la messa in onda. Le prossime registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero tenersi il 14 ed il 15 di ottobre.

Secondo le prime indiscrezioni, durante le registrazioni del 9 ottobre di Uomini e Donne è successo davvero di tutto negli studi Mediaset. La protagonista è stata Roberta Di Padua. Come rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, lei e Riccardo Guarnieri sono stati sorpresi a cena fuori insieme. Precedentemente, aveva cenato con Davide Donadei.

Uomini e Donne, perchè si è sfiorata la rissa due volte

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno anche rivelato che fra loro due c’è anche stato un bacio. Nonostante l’intesa ritrovata, i due non avrebbero alcuna intenzione di tornare a frequentarsi seriamente. Questo sicuramente ha contribuito a rendere elettrica l’atmosfera in studio quando poco dopo la Di Padua ha fatto alcune osservazioni ad Ida Platano.

La parrucchiera siciliana è uscita insieme ad Alessandro Vicinanza. Secondo quanto rivela il blogger Lorenzo Pugnaloni, il corteggiatore avrebbe raccontato ad Ida che Roberta gli sarebbe letteralmente saltata addosso per baciarlo. La situazione in studio sarebbe rapidamente degenerata, con Ida e Roberta viso contro viso a gridarsi addosso.

Le lacrime di Riccardo Guarnieri: prova ancora qualcosa per Ida?

Stranamente, Tina Cipollari ha iniziato a prendere le difese della dama siciliana. Nel frattempo, Roberta Di Padua si è molto arrabbiata anche con Alessandro Vicinanza, ed anche qui si è arrivati molto vicini alla rissa. Quando Armando e Gianni hanno ricordato alcuni momenti della relazione di Ida e Riccardo, a sorpresa l’imprenditore si è commosso.

Il Trono Classico ha visto il ritorno in studio del corteggiatore di Angela Nasti, Alessio, su richiesta di Lavinia. Sembra però che lui avesse preferito Federica a lei. La puntata ha avuto finalmente un momento di pace quando Biagio Buonomo e Caterina Corradino sono arrivati in studio per poter raccontare il loro matrimonio mostrando foto e video.

Ecco il video condiviso da Biagio Buonomo insieme a Caterina Corradino prima delle registrazioni di Uomini e Donne: