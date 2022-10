Stop a El turco, problemi di salute per Can Yaman: le sue condizioni. I fan sono in ansia per il noto attore e modello di Istanbul

La nuova serie in cui è impegnato, prodotta da Disney+, si sta girando a Budapest. A quanto pare, però, l’ex di Diletta Leotta avrebbe avuto qualche intoppo nel portare avanti le riprese.

La sfera professionale di Can Yaman procede per il verso giusto, con diversi impegni da mandare avanti in questi mesi. Al momento il modello e attore di Istanbul si trova in Ungheria, a Budapest, per girare le scene della nuova fiction che lo vede protagonista. Si tratta di El Turco, prodotta da Disney+, e che dovrebbe trattenerlo lontano da casa per circa sei mesi. Le riprese si sono però ultimamente interrotte, perchè l’attore ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute. Secondo le voci provenienti dal cast, sembra che Can Yaman si sia preso un brutto raffreddore e sia stato costretto a rimanere a letto per qualche giorno. Dopo le indiscrezioni è arrivata la conferma anche dal diretto interessato. Come riportato da Comingsoon, ha parlato al programma W l’Italia, dove è intervenuto insieme a Francesca Chillemi, dopo la messa in onda della prima puntata di Viola come il mare.

Stop a El turco, problemi di salute per Can Yaman: ha interrotto le riprese a Budapest

La fiction di Canale 5 ha visto la seconda puntata trasmessa ieri sera. Il format è molto caro a Yaman, visto che si tratta della prima serie girata interamente in italiano e perchè interpreta un poliziotto, suo antico sogno. Il personaggio di Francesco Demir sembra aver conquistato già il pubblico del Bel Paese, oltre ovviamente a quasi tutte le donne. Sul suo profilo Instagram il modello ha spiegato:

“E’ una gioia per noi leggere le vostre recensioni bellissime e sapere che ci volete bene. Non mancate mai, un abbraccio forte“, riferendosi alla messa in onda della seconda puntata. Per quanto riguarda invece El Turco, si tratta di un progetto completamente diverso. Innanzitutto sarà recitato tutto in inglese e poi il ruolo ricoperto sarà quello del soldato che combatte durante l’assedio di Vienna. Al suo fianco dovrebbe figurare l’italiana Greta Ferro, anche se ancora non sono arrivate conferme ufficiali.