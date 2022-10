Star di Sanremo scompare dai social: “Ho sofferto come un cane”. Ansia tra i fan

Una delle star dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha deciso di sparire dai social: cresce l’ansia tra i suoi followers.

Nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo tra i protagonisti assoluti abbiamo trovato Tananai, che nonostante l’ultimo posto ha fatto sorridere tutti sui social. Il giovane cantante però ha voluto chiudere tutti i suoi profili: il motivo.

In queste ore sono tantissimi coloro che sui social si chiedono che fine abbia fatto Tananai. Infatti l’amatissimo cantante ha deciso di disattivare tutti i suoi profili social. Nella giornata di ieri, nel pomeriggio per la precisione, chi è andato in centro a Milano l’ha pizzicato davanti a un negozio. A differenza delle altre occasioni, però, il cantante è rimasto immobile, senza espressione in volto ed in silenzio.

Andiamo quindi a ripercorrere cosa ha portato il cantante a fare queste protesta silenziosa. Per farlo dobbiamo fare un passo indietro, ossia tornare a quando tra le storie il cantante di Pasta ha lanciato un messaggio ben preciso ossia: “Ho sofferto come un cane“. Una frase che ha spiazzato tutti i followers, ma che soprattutto ha fatto riflettere. Infatti successivamente il cantante ha deciso di sparire, chiudendo tutti i suoi social. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui social nelle ultime ore.

Sanremo, Tananai sparisce sui social: l’ipotesi dei fan

Alcune popolari fanpage di Tananai hanno mostrato la loro vicinanza al cantante lanciando sui social l’hashtag #TANANAITORNAPRESTO. Questo più che altro è un invito per il cantante a far capire quanto sia amato per la sua musica ma anche su Instagram. A seguire altri silenzi fino a ieri, quando in via Dante, nei pressi del Duomo di Milano, qualcuno si è accorto della presenza del cantante. Infatti i passanti sono sembrati davvero sorpresi a trovarlo lì dinanzi ai negozi immobile, privo di espressione in volto.

Nonostante ciò c’è chi si è avvicinato comunque a lui e ha scattato una foto e chi invece ha solo ripreso la scena come potete vedere dalle immagini sottostanti. Adesso in molti cercano di capire cosa si nasconde dietro a questa scelta dell’artista. Sono diverse le ipotesi apparse sui social, tra chi pensa che sia una protesta nei confronti di una persona e chi invece pensa sia solamente una trovata commerciale per pubblicizzare il suo nuovo singolo. Vedremo nei prossimi giorni se il cantante fornirà delucidazioni sulla sua scelta.