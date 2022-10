Rosanna Banfi, retroscena spiazzante su Milly Carlucci: da non credere

In queste ore Rosanna Banfi ha voluto lanciare una rivelazione scottante su Milly Carlucci. Le parole della concorrente sono da non credere.

Nella giornata di ieri è partita la nuova edizione di Ballando con le Stelle e tra le concorrenti abbiamo trovato anche Rosanna Banfi, figlia di un’icona della comicità italiana come Lino. L’attrice ha concesso una lunga intervista al magazine Gente in cui ha rivelato un retroscena spiazzante. Infatti la concorrente avrebbe fatto i provini per danzare su Rai 1 già una decina di anni fa ma sarebbe stata scartata.

Sulle pagine del settimanale l’attrice ha quindi affermato: “Ci tenevo, avrei voluto misurarmi con un’esperienza capace di restituirmi l’energia e la consapevolezza di donna che con la malattia avevo un po’ smarrito. Quella volta non andò bene ma non mi sono arresa“. Per la Banfi, in un certo senso è stato meglio così, visto che da poco ha sconfitto un tumore al seno e quindi non avrebbe potuto sostenere fisicamente gli allenamenti.

Rosanna Banfi e l’esperienza a Ballando con le Stelle: “Voglio essere da esempio”

L’attrice sulle pagine di Gente si è voluta raccontare senza filtri, rivelando le sue sensazioni e le sue emozioni e confessando anche uno dei suoi obiettivi principali. Parlando di questa esperienza Marina ha rivelato: “Spero che la mia presenza possa essere da stimolo a tutte le donne che si sono trovate a combattere contro un tumore e che in alcuni momenti non si sono più sentite loro stesse”.

Ma l’attrice non si è fermata qui ed ha continuato: “Magari non pensavano di poter affrontare le piccole grandi sfide della vita. Ecco, io voglio dire loro che noi donne possiamo fare tutto a qualsiasi età“. Inoltre nel corso dell’intervista è intervenuto anche papà Lino che ha assicurato che non scenderà nella pista di Ballando con le stelle per evitare che possa fare tenerezza in quanto non sa ballare e non ha molta agilità. Così affrontando la girandola di emozioni, ieri Marina ha esordito a Ballando con le Stelle, pronta a lasciare il segno in questa nuova esperienza.