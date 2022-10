“Quattro aborti, ne sono uscita devastata”: il dramma di una protagonista di Ballando con le stelle

Una delle protagoniste di Ballando con le Stelle ha raccontato il suo drama ed i quattro aborti subiti: ne è uscita devastata.

Nella serata di ieri è tornato Ballando con le Stelle, con una delle protagoniste che ha voluto raccontare il suo dramma personale. Infatti lei è stata vittima di quattro aborti: un duro colpo psicologico.

Nella serata di ieri l’abbiamo vista scendere sul palco di Ballando con le Stelle eppure dietro si porta un grande dramma. Stiamo parlando di Marta Flavi nota conduttrice tv, che in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale Nuovo ha parlato non solo della sua esperienza nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Infatti la conduttrice ha voluto ripercorrere un periodo molto duro della sua vita.

Infatti sulle pagine del settimanale di Urbano Cairo, la Flavi ha quindi deciso di parlare di un suo periodo molto duro. La protagonista del dance show ha quindi affermato: “Mi sono innamorata di un medico in una fase della mia vita in cui, preoccupata dal passare degli anni, sono stata presa dalla sindrome dell’orologio biologico. Ho fatto di tutto per rimanere incinta“. Successivamente la Flavi ha poi rivelato: “Ho vissuto il trauma di ben quattro gravidanze interrotte, ne sono uscita devastata“. Ad aiutare Marta ad uscire dal dolore, però ci hanno pensato soprattutto i nipoti.

Ballando con le stelle, il dramma di Marta Flavi: “Quattro gravidanze interrotte”

Marta Flavi quindi è riuscita ad uscire dal momento drammatico. Nonostante ciò durante l’intervista ha affermato: “Ancora oggi ogni tanto ricompare il senso di amara delusione per non essere riuscita a realizzare il mio sogno di diventare mamma“. L’ex moglie di Maurizio Costanzo ha spiegato che ha affrontato un percorso molto difficile per curare l’infertilità, il tutto in un’epoca in cui le terapie non erano così avanzate come lo sono oggi. Sulle pagine di Nuovo si legge: “Ho consultato vari specialisti sia in Italia che all’estero e mi sono anche sottoposta a due interventi chirurgici“.

Lasciandosi il passato alle spalle, adesso la Flavi è pronta ad essere una delle protagoniste di Ballando con le Stelle. Inoltre nell’ultimo periodo ha rivelato di essere stata legata sentimentalmente ad un inglese molto simpatico, per un anno, ma la storia non è andata avanti poiché lui le ha chiesto di trasferirsi a Londra. Infatti nonostante il grande amore, Marta non ha voluto rinunciare alla sua indipendenza ed alla fine ha scelto di interrompere la sua storia d’amore. Al momento quindi Marta è concentrata solamente sulla sua esperienza nel dance show di Milly Carlucci.