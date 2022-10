Paolo Bonolis in crisi con Sonia Bruganelli? Arriva la risposta definitiva che chiarisce la situazione: ora il pubblico sa tutto

Negli ultimi 30 anni il mattatore della televisione è stato lui, in casa. Ma al momento Paolo Bonolis è fermo, aspettando di tornare in video con la nuova stagione di Avanti un altro! mentre Sonia Bruganelli è impegnata tutte le settimane al GF Vip 7.

Quello della scorsa stagione, quando Sonia aveva debuttato al fianco di Adriana Volpe nel ruolo di opinionista, era stato un esperimento voluto di Alfonso Signonini. Ora lei è tornata al fianco di Orietta Berti e continua ad essere convincente. Anche per il marito che, ospite a Verissimo, ha confermato ancora una volta tutta la sua stima.

“Lei è molto brava, anche molto lucida. Poi ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi ma li ha anche risolti: non si tiene un cecio in bocca! Per quel programma va benissimo. È una donna intelligente e brillante“. Come a dire che la Sonia che vediamo in tv è anche quella di tutti i giorni, nessuna finzione.

Paolo Bonolis in crisi? Tutta la verità sul rapporto con Sonia e con i cinque figli

Un modo indiretto anche per confermare che come in tutte le famiglie ci sono discussioni, ma la situazione è molto migliore di quello che alcuni siti di gossip insinuavano. Vero è che stanno allargando il loro appartamento romano, lavori che sono ancora in corso. Falso invece che lo stiano facendo per andare a vivere ognuno per i fatti suoi, come qualcuno ha malignamente suggerito.

Paolo e Sonia sono uno la spalla dell’altro, l’ha sempre riconosciuto anche lei parlando della malattia che ha colpito una delle figlie, Silvia, fin dalla nascita. Da allora stanno combattendo e Bonolis è sempre staro la sua forza. Lui era lì per presentare il suo libro, ‘Notte fonda’, ma ha parlato soprattutto dei figli.

Silvia, Davide (che adesso giova nella Triestina in Serie C) e Adele sono nati dal matrimonio con la Bruganelli. Ma ce ne sono anche due grandi e dopo il nipotino che gli ha regalato Martina ne sta per arrivare un altro da Stefano: “Si chiamerà Sebastian, dovrebbe nascere a giorni. Sono contento, lui è felicissimo. La gioia che provo è più una gioia paterna che da nonno, anche se di fatto sono nonno”.