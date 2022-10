Netflix, che sorpresa: arriva lo spin-off di una delle serie più amate di sempre

Adesso Netflix è pronta a lanciare lo spin-off di una delle serie più amate dal pubblico italiano: la notizia ha sorpreso tutti.

Non mancano mai le novità su Netflix, con la piattaforma che ha deciso di lanciare lo spin-off di una delle serie più amate dal pubblico italiano. Una notizia a sopresa: scopriamo cosa sta succedendo in queste ore.

Con un annuncio a sorpresa Netflix ha rivelato l’arrivo sulla piattaforma di Suburræterna, spin-off di Suburra, una delle serie tv di maggior successo italiane degli ultimi anni. Da diversi mesi era chiara la posizione di Netflix di espandere l’universo di Suburra, su forte spinta da parte dei fan della serie. Dopo il terzo capitolo quindi Suburra avrà finalmente anche il suo spin-off, ambientato dopo gli eventi della terza stagione della serie madre. Le vicende raccontate sono inserite sempre nel contesto romano.

Quindi verranno ripresi tutti i tratti che hanno regalato un successo alla storia, tratta dal romanzo omonimo scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. In questi giorni a Roma sono partite anche le prime riprese per Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, Camilla Buizza, Marco Sani, Andrea Nobile e Giulia Forgione. La storia è originale e va a delinearsi su un piano narrativo diverso rispetto a Suburra, proprio per iniziare l’ampliamento della serie verso altre direzioni. Scopriamo quindi cosa succederà nel corso dello spin-off.

Netflix, arriva lo spin-off di Suburra: i fan esultano

Nel corso dello spin-off di Suburra cambieranno anche i personaggi e i loro interpreti, almeno in parte. Gli episodi in totale saranno otto che però avranno firme diverse. A dirigere le prime quattro puntate ci penserà Ciro D’Emilio mentre gli ultimi quattro avranno la regia di Alessandro Tonda. Secondo le anticipazioni il primo episodio si chiamerà “Fuochi d’artificio”, come rivela la cover della sceneggiatura fotografata e postata sui profili social Netflix per l’annuncio dell’inizio delle riprese.

Per sponsorizzare Suburræterna, sui propri canali social Netflix ha scritto: “Spadino, Cinaglia, Angelica e Nadia stanno per tornare. Sono iniziate le riprese di SUBURRA ETERNA, nuovo progetto che espande l’universo di Suburra e prende vita dopo gli eventi dell’ultima stagione. In arrivo su Netflix nel 2023“. Quindi è tutto pronto per il ritorno dell’amata serie televisiva ambientata a Roma che è riuscita ad attirare milioni di fan.