Luca Salatino scoppia in lacrime: abbandona subito il GF Vip? – VIDEO

Luca Salatino abbandona il GF Vip 7? Già nei giorni scorsi aveva manifestato di sentire troppo la mancanza della fidanzata Soraia, ma un nuovo avvenimento all’interno della casa sembrerebbe averlo davvero demoralizzato.

Uno dei concorrenti che stanno piacendo di più al pubblico in questo GF Vip 7 è Luca Salatino. Il suo modo di parlare e l’accento romanesco l’hanno subito reso un personaggio. Allo stesso tempo, ha dimostrato una grande capacità di saper sdrammatizzare, oltre all’estrema emotività per la fidanzata Soraia, per cui spesso piange.

Nella serata nell’8 ottobre, complice forse qualche bicchiere di troppo, Luca Salatino è esploso prima contro Cristina Quaranta e poi contro tutti i suoi coinquilini. Tutto è partito da un momento di relax. Lui, Elenoire, Charlie e Nikita sedevano sullo stesso divano. Ad un certo punto, Nikita ha proposto di fare un massaggio all’ex tronista, che ha accettato.

GF Vip 7, Luca Salatino abbandona la casa?

Dalle registrazioni di Mediaset Infinity sembra chiaro che fra Nikita e Luca non ci sia nient’altro che dell’amicizia. Cristina Quaranta, però, sarebbe voluta intervenire per commentare quello che aveva appena visto. Secondo l’ex concorrente di Non è la Rai, la fidanzata di Luca potrebbe rimanerci male vedendo l’intimità che si era creata con Nikita.

Salatino, non appena ha sentito che veniva coinvolta la sua fidanzata, è andato su tutte le furie. Ha ribadito di sapere cosa pensa la sua fidanzata, perchè è lui che la conosce ed e lui che ci si è fidanzato. Ha inoltre respinto qualsiasi insinuazione rispetto il rapporto che si sta instaurando fra lui e Nikita. A ben vedere, però, la Quaranta non ce l’aveva con il cuoco.

A chi si rivolgeva davvero Cristina Quaranta? La confessione

Nel corso di una conversazione con Carolina Marconi, Cristina Quaranta ha detto chiaramente che Nikita non le piace più. Non è chiaro il motivo, ma sembrerebbe che sia proprio il carattere dell’inquilina che non riesce più a sopportare. Le frasi della Quaranta, anche se rivolte a Salatino, potrebbero in realtà essere un attacco diretto alla Pelizon.

Luca Salatino ha alzato la voce più volte contro tutti i suoi coinquilini che si erano messi a discutere del massaggio di Nikita. Poco dopo, è scoppiato a piangere mentre parlava con Charlie Gnocchi, che sembra essere il suo confidente preferito. Ha ribadito il suo amore per Soraia e la mattina del 9 ottobre ha ammesso che non ce la fa più e vorrebbe uscire dal GF.

Ecco i video che ricostruiscono il litigio fra Luca Salatino e Cristina Quaranta: l’ex tronista abbandona il GF Vip 7?

il motivo per cui secondo elenorie e cristina la ragazza di Luca si dovrebbe offendere per Nikita sarebbe questo vogliono far credere che lei usi malizia, che gentaglia, scordiamoci future interazioni, peccato era una sincera amicizia, vogliono isolare Nikita 🙈 #gfvip pic.twitter.com/FU7GeyFRVq — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 9, 2022

Oggettivamente ha ragione Luca e(Nikita che si è fatta altamente i cavoli suoi). Ma chi smorza le liti al Gf devono uscire FUORI, FILA #gfvip pic.twitter.com/9EA4wIqxJ8 — Beatrix Kiddo🌸 (@_ViperFairy) October 9, 2022

chiudetegli il microfono che sta dicendo cagate da 30 minuti #gfvip pic.twitter.com/PquBg0WfZX — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) October 9, 2022