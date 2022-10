Giulia Salemi, lo scontro con la madre: “Mi usava, era ingombrante”

Giulia Salemi ha rivelato alcuni retroscena del rapporto molto passionale con sua madre, Fariba Tehrani. Ecco quali gravi incomprensioni sono emerse fra le due.

Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani hanno sempre avuto un rapporto molto passionale, ma il loro affetto non è mai stato messo in discussione. L’ex concorrente del GF ha conquistato il pubblico con il suo amore per Pierpaolo Pretelli. La visibilità guadagnata le ha permesso anche di avviare definitivamente la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Alfonso Signorini ha pensato ad un ruolo fatto apposta per lei al GF Vip 7, dove si occupa di rappresentare e spiegare le opinioni del popolo dei social. Allo stesso tempo, porta avanti i suoi impegni di conduttrice radiofonica su Radio 101 e continua a fare sponsorizzazioni con la sua attività di influencer su Instagram.

Giulia Salemi e Fariba Tehrani, cosa è successo?

Nel ricordare i suoi esordi al settimanale Confidenze, Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di ripercorrere quanto era successo mentre lei si trovava all’interno della casa del GF Vip 5. Sua madre, Fariba Tehrani, aveva iniziato a fare il giro di tutti i salotti televisivi per commentare quello che stava succedendo nella casa più spiata d’Italia.

La Salemi ha visto nel presenzialismo della madre la volontà di apparire anche lei sfruttando le possibilità che si era creata sua figlia. Giulia ha spiegato di aver provato fastidio a scoprire queste cose. Ha aggiunto: “Era ingombrante e ci siamo scontrate. A me sarebbe piaciuto avere una complice, non una persona che mi usava per mettersi in luce”.

Il rimprovero all’influencer sui social: cosa era successo ad aprile 2022

Non è la prima volta che Giulia Salemi rivela che nel rapporto con sua madre ci sono state diverse incomprensioni, e forse anche un po’ di rivalità. Ad aprile 2022, mentre la fidanzata di Pretelli rispondeva ad alcune domande degli ammiratori su Instagram, si era vista chiedere cosa fare quando si ha un parente eccessivamente invadente.

Giulia aveva allora pubblicato per scherzare la foto della madre, commentando: “E lo chiedi a me?“. La risposta piccata di Fariba non si era fatta attendere: “Mi preghi, insistendo, di venire a casa tua, poi mi fai questo post infelice? Mi ero organizzata per venire domani, ma NON vengo più! Tu a volte hai messo nelle tue storie pure le nostre conversazioni private“.

Ecco il video promozionale della nuova stagione di Salotto Salemi, che quest’anno verrà trasmesso su La5 ogni mercoledì a partire dalle 23:20: