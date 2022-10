Gesto osceno al GF Vip 7: si è tolto le mutande! I telespettatori invocano la squalifica

Un altro gesto davvero assurdo capitato durante queste puntate del GF Vip 7. Protagonista un concorrente già molto discusso

Continuano a far discutere gli atteggiamenti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Un’edizione iniziata col botto, che ha già ottenuto moltissime critiche per ciò che si è sviluppato di recente nella Casa.

Non bastasse il caos dovuto alla depressione di Marco Bellavia, che è stato letteralmente bullizzato e mal considerato dai coinquilini, arriva un altro gesto che farà discutere nelle prossime ore dal GF Vip 7.

Protagonista è un personaggio già discusso nei giorni scorsi. Ovvero Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico che è stato molto criticato per alcune sue dichiarazioni, sia nei confronti di Bellavia che in altri ambiti.

Charlie Gnocchi si toglie le mutande e le lancia: il web insorge contro lo speaker

L’ultima ‘mattata’ all’interno del GF Vip 7 dunque riguarda Charlie Gnocchi. Lo speaker radiofonico è stato inizialmente vittima di uno scherzo da parte di molto suoi compagni di viaggio.

Durante il party organizzato per il compleanno di Edoardo Donnamaria in casa, i coinquilini hanno deciso di sorprendere Gnocchi e lanciarlo direttamente in piscina. Uno scherzo in piena regola dal quale l’uomo ha provato a districarsi.

Una volta mollata la presa, Charlie Gnocchi è finito direttamente in piscina, zuppandosi completamente. La reazione però è stata sorprendente e poco elegante: Charlie si è tolto le mutande restando nudo e le ha lanciate verso i coinquilini in segno di sfida.

I suoi compagni di viaggio del GF Vip 7 lo hanno subito rimproverato, ricordando a Gnocchi che vi sono telecamere nascoste anche all’interno della piscina e che dunque sarebbe stato visto come mamma l’ha fatto.

Un gesto che in particolare non è piaciuto al pubblico ed ai telespettatori. Sui social hanno parlato di reazione squallida, fatta solo per far discutere e creare polemiche dentro e fuori dal GF Vip 7.

Per Charlie Gnocchi non è un momento di popolarità assoluta. Infatti già era stata invocata la sua squalifica giorni fa per una presunta bestemmia pronunciata dallo speaker, ma non confermata. Idem per un commento di stampo razzista mentre dialogava con Antonino Spinalbese.