Grossa frenata per Milly Carlucci: la cattiva notizia spegne gli entusiasmi

La notizia non farà certamente troppo piacere a Milly Carlucci, che ieri sera è tornata in prima serata con il suo show storico

Nella serata di ieri, sabato 8 ottobre, Milly Carlucci è tornata a dominare le scene televisive. Infatti è partito ufficialmente Ballando con le Stelle, con la nuovissima edizione 2022 sempre su Rai Uno.

La prima puntata sta già facendo parlare moltissimo di sé. Non solo per il consueto spettacolo sulla pista da ballo, con i danzatori improvvisati che dovranno sfidarsi per lo scettro di migliori in questo campo.

Ma soprattutto si parla delle polemiche e delle parole grosse volate tra la solita piccante giuria (in particolare Selvaggia Lucarelli) ed alcuni nuovi protagonisti come Iva Zanicchi e Giampiero Mughini, certamente personalità non pacate.

Per la Carlucci però arrivano notizie non buonissime. Infatti lo share di Ballando con le Stelle è stato tendenzialmente positivo, ma ciò non ha evitato affatto la sconfitta contro il suo storico competitor del sabato sera.

Ascolti TV di sabato 8 ottobre: Ballando con le Stelle esce sconfitto da Tu si que vales

Il duello tra le prime donne di Rai e Mediaset è stato vinto dalla pigliatutto Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 ha trionfato ieri sera con Tu si que vales, nonostante sia già alla terza puntata stagionale.

Il talent show condotto dalla De Filippi al fianco di Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari ha raccolto davanti al video 3.604.000 spettatori, pari al 25.9% di share. Un successo non schiacciante, ma comunque importante, che conferma l’affezione del pubblico per questo show Mediaset.

Ballando con le Stelle come detto è stato sconfitto. Il programma di Milly Carlucci però non può lamentarsi, visto che gli ascolti sono stati comunque ottimi: 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share. Niente male per essere alla prima puntata stagionale di uno show longevo e dalla durata forse eccessiva.

Al terzo posto, ma con numeri lontanissimi da quelli dei due show già citati, si è piazzato l’approfondimento culturale di Rai Tre condotto dal professor Alessandro Barbero. Ovvero 1492, dedicato allo storico anno della scoperta dell’America. Il programma ha raccolto davanti al video 867.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.