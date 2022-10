Denise Pipitone, arriva la confessione definitiva: “Credo che sia viva”. Sono passati più di 18 anni, ma lei non ha perso la speranza

Quanto possono essere lunghi 18 anni se la persona che ami non dà più notizie di sé? Lo sa bene Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone che è scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 senza lasciare traccia.

Piera più volta ha raccontato la storia della sua famiglia, ma ora ha deciso di raccogliere tutto in un libro, “Denise. Per te, con tutte le mie forze” che sarà in libreria dall’11 ottobre ma è già ordinabile su Amazon. E nel salotto di Verissimo ha confermato a Silvia Toffanin le sue sensazioni che sono sempre le stesse.

“Per me Denise è viva. Io ci credo tantissimo. La paura che abbiano fatto del male a mia figlia c’è, ma io ho sempre detto che la cercherò fino a prova contraria. Smetterò quando ci sarà una prova che lei non c’è più”. Segnalazioni ne sono arrivaste tante, ne arrivano ancora ma per ora la famiglia e le forze dell’ordine non hanno mai trovato una traccia definitiva.

Denise Pipitone, arriva la confessione definitiva: tutta la verità di Piera Maggio

Non facile resistere alla tentazione di credere, anche se lei con gli anni ha imparato a riconoscere verità e bugie: “Cerco di rimanere con i piedi per terra. Ma ogni volta è un dolore lancinante per me incontrare quelle bambine. Ho sempre paura che sia traumatico anche per loro e di lasciare in loro un brutto ricordo”.

Ma c’è anche un’altra verità che lei non aveva mai raccontato, almeno non in pubblico.

Piera aveva sposato giovanissima Tony Pipitone ma la coppia non riusciva ad avere figli e così ha così deciso di ricorrere a un’inseminazione artificiale. Il loro primo figlio, Kevin, quindi tecnicamente non discende direttamente dal padre (che non poteva averne), ma lei glie lo ha confessato solo quando aveva 23 anni.

“Vero, ho tenuto nascosto il segreto. Sono stata sempre combattuta per il rischio di traumatizzarlo ancora di più. Non volevo caricarlo anche di questa verità”. In realtà anche Denise non è mai stata figlia di Pipitone, ma dell’attuale marito Pietro Pulizzi che all’epoca era sposato con un’altra donna.