Anticipazioni Una Vita, un rapimento sconvolge la città: Ramon è su tutte le furie

Ad Acacias non si può più star tranquilli e Ramon va su tutte le furie: tutte le anticipazioni della soap opera Una Vita

Un rapimento getterà nuovo scompiglio sulla città di Acacias, ma ci sarà un personaggio chiave che svolterà la situazione. Ramon andrà su tutte le furie: non è più convinto del guaio in cui si è immischiato.

La scorsa settimana, Aurelio ha perfettamente portato a termine il suo ruolo di cattivo della soap opera spagnola chiedendo a Rodrigo di aiutare i chimici nella realizzazione del gas in cambio lui avrebbe fatto fuori David che ha rubato il cuore di Valeria. Poco prima, infatti, Rodrigo ha trovato una lettera della sua amata che gli confessa di essersi innamorata di un’altra persona cosa che gli provoca uno svenimento.

Nel frattempo, Guillermo ha intenzione di chiedere a Hortesia il permesso di corteggiare Azucena, ma non si presenta al pranzo organizzato. A Felipe la cosa puzza un po’ e cerca da Dori delle spiegazioni che, però, non arrivano perché quest’ultima non riesce a dirgli la verità. Felipe dovrà affrontare anche Genoveva: una volta rientrata in casa, la dark lady vuole assumere dei sonniferi.

Anticipazioni Una Vita, Fidel rapisce David: Valeria ha visto tutto

Valeria non può credere ai suoi occhi: è proprio davanti a lei che rapiscono David. La donna è disperata e corre a raccontare tutto a Lolita: ha visto perfettamente in faccia i rapitori e tra loro c’era anche Fidel. Lolita non può far altro che mettere allerta Ramon e fargli presente ciò che ha visto Valeria coi suoi occhi. Ormai Ramon non ne può più di quest’alleanza con l’uomo e molto turbato si precipita da lui. In realtà, Ramon sapeva tutto e quando arriva da Fidel gli chiede di concordare una versione dei fatti e si offre di aiutarlo nel sorvegliarlo.

Nel frattempo, Dori e Felipe hanno un altro incontro per parlare della loro situazione. Dori ammette a Felipe di non voler rinunciare affatto ai progetti che ha in mente nella sua carriera per diventare sua moglie. L’Alvarez-Hermoso amareggiato decide di troncare ogni rapporto.