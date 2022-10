Alfonso Signorini ha scelto lei: la nuova opinionista del GF Vip è una ex concorrente. Il presentatore sembra convinto nella sua promozione

Dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile dei social, ora Giulia Salemi può diventare opinionista del Grande Fratello. Un passo avanti che arriverebbe a furor di popolo (online).

E’ stata di certo una delle concorrenti più amate delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi ha saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità e ovviamente con il suo fascino. L’italo-persiana, dopo essere entrata nella Casa di Cinecittà nel 2018, è tornata sui suoi passi anche nel 2020, sempre come concorrente. Il suo nome è rimasto legato al reality show di Mediaset anche in tempi recenti, visto che Alfonso Signorini ha deciso di promuoverla in questa stagione come commentatrice dei social network. Questo la pone al centro della scena (presente anche lei in studio) in questa scoppiettante settima edizione. Per lei, però, questo potrebbe non essere l’unico salto in avanti nel 2022. Si perchè si parla di una possibile ulteriore promozione, questa volta come opinionista ufficiale. L’idea sarebbe in previsione anno prossimo, ma qualcuno insinua che il tutto potrebbe essere anticipato anche a questa edizione.

Alfonso Signorini ha scelto lei: Giulia Salemi come nuova opinionista del GF Vip 7

Secondo quanto scritto da Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, la compagna di Pierpaolo Pretelli starebbe facendo le prove generali per prendere il posto occupato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. “Lei conosce molto bene quel palcoscenico”, specifica il marito di Maria De Filippi, a cui piace il suo piglio e la sua disinvoltura nel ruolo.

Si parla della possibilità che la poltrona di opinionista potrebbe arrivare, ad interim, già a dicembre, quando Sonia Bruganelli si prenderà qualche giorno di ferie, come già annunciato, per trascorrere le festività natalizia con il resto della famiglia. D’altronde anche lo scorso anno avvenne qualcosa di simile, con Laura Freddi subentrata “dalla panchina” per due puntate.

La carriera della modella e influencer di origine persiana è letteralmente esplosa, in positivo, negli ultimi mesi. Sta collaborando con molti brand a livello pubblicitario e i suoi numeri sui social sono in continua crescita. Dal punto di vista sentimentale, invece, la sua costante è sempre Pierpaolo Pretelli, con cui si attendono solo le nozze.