Viola come il mare, lo spoiler fa sognare il pubblico: nasce una nuova coppia?

L’ultimo spoiler sulla serie Viola come il mare sta facendo sognare il pubblico. Infatti è pronta a nascere una nuova coppia: le anticipazioni.

Prosegue su Canale 5 la messa in onda della serie televisiva ‘Viola come il Mare’ con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Stando alle anticipazioni adesso potrebbe nascere una nuova coppia: di chi si tratta.

Sta proseguendo a gonfie vele la messa in onda della nuova fiction Viola come il mare, diretta da Francesco Vicario e prodotta dalla casa di produzione televisiva e cinematografica della Lux Vide in collaborazione con RTI. Stando alle anticipazioni della puntata che verrà trasmessa il prossimo 14 ottobre 2022, la giornalista Viola Vitale (Francesca Chillemi) dimostrerà di apprezzare parecchio la vicinanza di Raniero Sammartano (Romano Reggiani), dato che sarà felice.

Infatti nel corso della terza puntata non mancheranno di certo nuovi colpi di scena. Dopo gli omicidi di un imprenditore e di un rivenditore d’auto, Viola e Demir si uniranno professionalmente. Ma le novità non finiscono qui visto che tra i due protagonisti della fiction ci sarà al momento soltanto una collaborazione lavorativa, poiché gli interessi di cuore sembreranno andare in direzioni diverse. Scopriamo quindi tutti gli spoiler in arrivo sulla terza puntata della fiction.

Viola come il mare, Viola e Demir uniscono le forze: cosa sta succedendo

Sempre secondo gli spoiler sulla terza puntata si capisce che quando l’ispettore di polizia continuerà le sue indagini sul traffico di esseri umani, Farah darà l’impressione di non sapere molto sulla questione. Ciò che però non passerà inosservata sarà l’attrazione tra quest’ultima e Demir. I due saranno attratti quando ci sarà la morte di un uomo che verrà investito da un pirata della strada.

Solo successivamente un giornalista di punta di Sicilia Web News verrà coinvolto sulle indagini del decesso di un imprenditore. Mentre la redazione non avrà le idee chiare la giornalista Viola sarà contenta di avere al suo fianco Raniero, che farà di tutto per aiutarla a trovare il padre che lei non ha mai conosciuto. Solamente grazie all’uomo la donna apprenderà che sua madre aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima. Appuntamento quindi a venerdì 14 ottobre con una nuova puntata di Viola come il mare.