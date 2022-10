“Lo stanno notando in molti”, Valentina Ferragni in crisi col fidanzato? Il dettaglio non è sfuggito a nessuno

Sulle teste della famiglia Ferragni sta per abbattersi una nuova crisi? Valentina ed il suo fidanzato sembrano essere in crisi

I social possono essere fatali a volte e gli indizi da lì sopra non costituiscono una prova schiacciante, ma una velata verità. A notare l’importante dettaglio sono stati in molti e dai due non arrivano ancora smentite o conferme.

Valentina Ferragni ha il feed completamente vuoto dalle foto con Luca Vezil, l’ultima risale al 30 luglio, giorno del compleanno del suo fidanzato. Questo potrebbe non voler dire niente, visto e considerato che la sorella di Chiara fa del suo profilo Instagram la propria vetrina dove sfoggia nuovi look e poche foto di famiglia, ma non è questo a preoccupare i fan. Dando uno sguardo sul profilo di lui, invece, l’ultima foto è datata 20 settembre, il che è già un po’ più atipico: Luca è molto più propenso a pubblicare foto insieme alla cara Valentina.

Non è facile risalire all’ultima storia di Instagram insieme, ciò che è certo è che mancano da un po’. Non sembra essere neppure questo l’indizio -nonostante in molti abbiano notato la mancanza di loro insieme sui social- ma c’è un piccolo dettaglio che non racconta affatto bugie.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, Instagram non mente: niente più like dell’uno e dell’altro

Come spesso accade, alla corte di Deianira Marzano è arrivata la segnalazione di un utente che ha fatto notare un dettaglio non di poco conto su Valentina Ferragni e Luca Vezil: “È da un po’ che non si postano insieme e non si mettono like. Tu sai qualcosa? Secondo me crisi nera”. Con la massima onestà che da sempre la contraddistingue, la gossippara del web ha ammesso: “Non saprei, non seguo, ma in tanti stanno notando questa cosa”.

Successivamente, Deianira ha fatto una piccola ricerca, seppur banale, sui loro profili social ed in particolare nelle storie delle ultime 24 ore. È vero che i due non compaiono insieme, ma in compagnia di amici diversi ed in luoghi diversi, fuorché una foto davanti allo specchio che sembra essere anche simile. Facendolo notare, la gossippara aggiunge: “Onestamente da queste storie mi sembra che tra Luca e Valentina vada tutto bene”.