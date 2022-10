Uomini e Donne, colpo di scena: beccati a cena insieme, riscoppia l’amore?

I due volti noti di Uomini e Donne sono stati pizzicati dai paparazzi a cena assieme nelle scorse sere. Possibile ritorno di fiamma

I protagonisti giornalieri di Uomini e Donne fanno spesso parlare di sé. In particolare quelli del Trono Over, visto che per regolamento hanno atteggiamenti ben più permissivi rispetto a tronisti e corteggiatori classici.

L’ultima news di gossip sta facendo parlare molto. Infatti due storici protagonisti del Trono Over di Maria De Filippi sono stati beccati assieme. I paparazzi li hanno pizzicati a cena in un locale, vis à vis, come due persone molto intime.

I due personaggi in questione sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Due volti notissimi di Uomini e Donne, ormai da diversi anni. Il cavaliere di Taranto e la dama di Cassino sembrano tornati ai vecchi fasti.

La foto che inchioda Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Riccardo e Roberta sono noti anche per una frequentazione passata, avuta durante la prima esperienza a Uomini e Donne. I due si erano piaciuti ed avevano provato ad imbastire una relazione, senza però grossi risultati.

Come riferito dalla foto pubblicata dalla cronista di gossip Deianira Marzano, i due protagonisti del Trono Over sono stati pizzicati a cena qualche sera fa. Una serata in grande serenità e tranquillità, magari a ripercorrere i vecchi fasti romantici.

Ora è da capire se tra il Guarnieri e la Di Padua si tratti solo di amicizia, di una serata di confidenze tra persone che si conoscono da tempo, oppure se si tratta di un possibile ritorno di fiamma. Di un nuovo feeling creatosi tra i due vip di Canale 5 che potrà portare qualcosa di nuovo in futuro.

Se ne parlerà certamente nelle prossime puntate di Uomini e Donne, così come la ex di Riccardo, ovvero Ida Platano, ha fatto discutere per l’uscita ‘easy’ con Alessandro Vicinanza, culminata con un bacio romantico ma nulla di più. Gli appassionati del gossip di Uomini e Donne avranno altri nuovi argomenti per i quali discutere e chiacchierare.