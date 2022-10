TIM sbaraglia la concorrenza: la maxi-promozione fa impazzire gli italiani

Grande offerta lanciata da TIM per battere la concorrenza degli altri provider telefonici. Ecco la proposta che sta piacendo a tutti

TIM è certamente la compagnia telefonica storica per quanto riguarda il panorama italiano. La azienda nazionale è molto utilizzata dagli utenti e dai consumatori del nostro paese, nonostante l’ampia concorrenza.

Proprio per battere tale concorrenza, TIM sta lanciando una promozione da far impallidire i competitor in fatto di telefonia mobile e dati internet. Dopo un’estata un po’ fiacca dal punto di vista delle promozioni, arriva una grossa novità.

L’intenzione di TIM è quella di riportare alla base moltissimi utenti che hanno scelto, per offerte competitive esterne, di abbandonare la compagnia nazionale e passare ad altri operatori viste le promo recenti molto allettanti.

TIM Wonder Five, la promozione che abbatte la concorrenza di Vodafone e Iliad

TIM ha pronta non una, ma bensì due offerte da far impallidire la concorrenza di provider di successo come Vodafone e Iliad, ultimamente molto in voga viste le offerte lanciate anche nel periodo estivo ai nuovi abbonati.

Il nome di entrambe le proposte è TIM Wonder Five, proposte con differenze ovviamente di prezzo e di connettività. La prima delle promo permette minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani ed europei con 100 giga per la navigazione web utilizzando la rete 4G. Il prezzo comprende un totale mensile che risulta essere di 7,99 €.

La seconda variante di questa offerta presenta praticamente le stesse opzioni, dunque navigazione ad alto raggio e chiamate senza limiti. Ma costerà 9,99 € al mese. La maggiorazione di prezzo dipende dalla connettività 5G inclusa nel prezzo.

Tali prezzi saranno garantiti ai nuovi abbonati TIM almeno per un anno, salvo eventuali cambiamenti in corso d’opera. Ma comunque anche nel periodo successivo di rinnovo, dunque agevolati per accalappiare nuovi consumatori in questo periodo.

Molto probabile che gli operatori TIM contattino i vecchi e nuovi abbonati per proporre questa specialissima proposta. Aspettate la loro chiamata per poter aderire in pochi passaggi alle proposte generate dalla TIM Wonder Five.