“Non è vero quello che dice in TV”, smascherata Giaele De Donà: arriva la smentita da fuori

Sui racconti di Giaele De Donà c’è sempre stata parecchia perplessità: adesso arriva una forte smentita fuori dalla casa del GF Vip

La relazione della vippona con Bradford Beck ha creato grosso scompiglio all’interno della casa del GF Vip, molti pensano che lei sia parecchio attaccata ai suoi soldi. Adesso arriva qualcuno a sbugiardarla direttamente da fuori.

La relazione tra Giaele De Donà e Bradford Beck è stata oggetto di discussione all’interno della casa del Grande Fratello VIP da quando la stessa è entrata nella giungla. Tutto è partito da quando lei stessa ha parlato di “matrimonio non convenzionale” ed ha parlato di una relazione aperta tra i due, perché si vedono soltanto sei mesi l’anno, mentre per la restante parte ognuno vive separatamente per conto proprio.

All’interno della casa -e fuori- ognuno si è sentito in diritto di dire la propria su questo tipo di rapporto spaccando in due metà le opinioni. Lo stesso Bradford Beck -cui evidentemente fischiavano le orecchie- è intervenuto sulla questione, ma adesso c’è un’altra voce che si unisce al coro e che ha suscitato ancor più perplessità sulle parole di Giaele.

“Il nostro matrimonio è finito a causa sua”, terremoto per Giaele De Donà

A NuovoTV, Hetielly Godoi, ex moglie di Bradford Beck, ha detto la sua verità sul rapporto tra Giaele De Donà ed il suo ricco uomo: “La verità non è quella che Giaele dice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua”. Inoltre, la donna ha rivelato che Beck non sarebbe incline a questo tipo di relazione con la De Donà, e che quest’ultima è una donna volgare.

La Godoi -non senza rancore a giudicare dalle parole- ha raccontato di com’è cominciata la relazione tra Bradford e Giaele: “Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita”.