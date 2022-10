Serena Rossi a cuore aperto: “Momento bruttissimo, ho dovuto chiedere aiuto”

La conduttrice ed attrice Serena Rossi ha parlato dei suoi problemi personali e del difficile periodo vissuto qualche tempo fa

Difficile trovare in questo momento in Italia un’artista poliedrica ed apprezzata come Serena Rossi. La giovane interprete napoletana sa cimentarsi con la conduzione televisiva, ma anche come attrice e cantante.

Il successo della protagonista di Mina Settembre è dovuto in particolare al suo carattere. Solare, divertente, disponibile e sempre professionale. Serena Rossi però ha vissuto anche momenti particolarmente difficili durante la sua carriera.

Infatti, nell’intervista rilasciata a Oggi, la Rossi ha parlato di un periodo buio della sua vita, che coincise con una sorta di salto nel buio. Un vero e proprio cambiamento radicale per quanto riguarda la sua vita sia intima che professionale.

Serena Rossi ed il cambiamento radicale: il 2009 il suo anno difficile

Serena Rossi a cuore aperto ha affermato nell’intervista che il 2009 è stato l’anno più complicato della sua vita. In quel periodo scelse di lasciare Un Posto al Sole, ovvero la soap opera che la vide protagonista fin dagli esordi.

Con l’addio alla fiction, Serena ha anche detto addio alla sua Napoli, la città d’origine per cui è legatissima. Dunque per questioni lavorative si trasferì in quel periodo a Roma, un posto diverso e non proprio comodo nei primi tempi.

“Col trasferimento avevo fatto un salto nel buio e quando non intravedevo la luce mi sentivo scoraggiata. Tutta questa difficoltà mi ha spinto a chiedere aiuto, soprattutto per il disagio che provavo, la fatica di crescere, la paura del futuro”.

Cambiamento radicale che ha fatto crescere come persona e come interprete la bravissima Serena Rossi. Ma prima di farcela ha avuto bisogno di aiuto e di una guida sia spirituale che morale, per poter affrontare le novità e gli impegni seri di lavoro.

L’appoggio oggi arriva dal marito attore, Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un Posto al Sole. I due potrebbero volere anche un secondo figlio, dopo la nascita del primogenito già qualche anno fa. “Non è che arriva così, non abbiamo la bacchetta magica” – ha detto ironizzando la Rossi sulla possibile seconda gravidanza.