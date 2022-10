Serena Bortone, stop improvviso: pessime notizie per la conduttrice Rai

Ieri pomeriggio è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone che ha registrato uno stop improvviso

Con i suoi affetti stabili e gli ospiti della puntata, la conduttrice romana ha fatto arrivare pessime notizie alla Rai, contrariamente alle aspettative. Uno stop improvviso inaspettato per l’ultima puntata della settimana.

Un’interessantissima e divertentissima puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda ieri, venerdì 7 ottobre, con l’ultima puntata della settimana prima di ritrovarsi lunedì. Serena Bortone ha ospitato Iva Zanicchi che, con Samuel Peron, prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Proprio il ballerino ha fatto una dolce confessione su Milly Carlucci: “Se mio figlio venisse contaminato da un pizzico della sua forza, della sua determinazione e della sua sagacia, sarei non fiero, di più!”.

Ad ogni modo, la frizzante trasmissione non è stata apprezzata in toto dal pubblico: la scorsa puntata è stata vista solo da 1.573.000 spettatori con il 16.3% di share che non è riuscita ad abbattere la corazzata di Canale 5 con Beautiful che ha raccolto 1.573.000 spettatori con il 16.3% di share. Successivamente, anche Il Paradiso delle Signore non ha soddisfatto con 1.676.000 spettatori con il 21.4% di share contro Una Vita che ha registrato 2.223.000 spettatori con il 19.6% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di venerdì 7 ottobre

Per Tale e Quale Show non ci sono rivali. Su Rai Uno, lo show condotto da Carlo Conti ha registrato 3.604.000 spettatori pari al 22.6% di share ridando vigore alla TV di Stato e vincendo la gara d’ascolti della fascia serale contro Can Yaman e Francesca Chillemi che con Viola come il mare hanno registrato 2.868.000 spettatori con uno share del 17.5% con un netto calo. Per quel che riguarda Rai Due, invece, Le tre vite di Donato Bilancia è arrivato a 548.000 spettatori con il 3% di share, mentre su Rai Tre, Flesh and Blood chiude a 419.000 spettatori con il 2.3% di share.

Per quanto riguarda le reti Mediaset, invece, su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato 1.046.000 spettatori con il 7.3% di share, mentre su Italia 1 Rambo 2 – La vendetta ha raccolto 1.224.000 spettatori pari al 6.6% di share.