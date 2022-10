Regina Elisabetta, rivelate le sue ultime volontà: la richiesta alla Royal Family

Sarebbero state rivelate le ultime volontà della regina Elisabetta II. Ecco cosa avrebbe chiesto alla Royal Family inglese solo poche ore prima di morire.

L’8 ottobre segna il primo mese dalla morte della regina d’Inghilterra. Nonostante l’avanzata età di Elisabetta II, i sudditi hanno dato prova di non essere realmente pronti alla successione al trono. Diverse persone si chiedono già se Carlo III potrà essere all’altezza della sua defunta madre o se segnerà il declino definitivo della monarchia.

La direzione che il nuovo re vorrà dare alla Royal Family sembra ormai già delineata. Solamente i working royals potranno partecipare alle cerimonie ufficiali, mentre tutti gli altri ne rimarranno esclusi oppure avranno un ruolo di secondo piano. Per il principe Andrea ed Harry si sarebbe dunque creata una spaccatura definitiva con la monarchia.

Regina Elisabetta, ecco le sue ultime volontà

Per quanto riguarda il duca di Sussex, la lontananza con il padre ed il fratello sembrerebbe non riguardare soltanto una maggiore attenzione ai tagli delle spese. Diversi giornalisti hanno confermato il cattivo rapporto fra il secondogenito di Diana ed il padre. Durante l’intervista ad Oprah Winfrey, infatti, aveva lamentato che il padre non gli desse più soldi.

Fra Harry e William, invece, sembrerebbe che tutto sia precipitato dopo un confronto negato dal marito di Meghan. Il duca di Cambridge si sentirebbe tradito dal fratello, che all’improvviso gli ha scaricato addosso tutta la sua mole di lavoro. Le loro relazioni sarebbero ai minimi termini anche a causa della Markle.

Harry, William e Carlo III ascolteranno l’ultima richiesta di Elisabetta?

Tutte queste difficoltà familiari vanno contro ciò che sarebbe stato nelle ultime volontà della regina Elisabetta. Lo scrittore Robert Hardman, fra i tanti aneddoti rivelati nel suo ultimo libro Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II, ha spiegato anche cosa avrebbe chiesto esplicitamente la defunta sovrana inglese nelle ultime ore di vita.

La regina Elisabetta II avrebbe avuto come ultime volontà il desiderio che la famiglia possa essere unita di nuovo. La regina era l’unico contatto fra Harry e la sua famiglia di origine. Nonna e nipote si adoravano, tanto che la secondogenita dei duchi di Sussex è stata chiamata Lilibeth. Ad Harry, infatti, è stata concessa la presenza durante il funerale.

Ecco l’arrivo di Carlo III e Camilla a Dunfermline, in Scozia, dove ad attenderli c’era davvero una marea di sudditi: