Meteo, le condizioni cambiano prima del previsto: colpo di scena sull’Italia

Uno stravolgimento meteo rischia di coinvolgere anche l’Italia. Infatti tutto potrebbe cambiare già nelle prossime ore: cosa sta succedendo.

Il meteo italiano rischia di essere stravolto prima del previsto, con un clamoroso ritorno delle piogge. Infatti la stabilità atmosferica non sarà garantita già da questo fine di settimana: tutte le previsioni.

Nel corso di questo fine settimana si verrà a formare un vortice mediterraneo che provocherà un cambiamento del tempo sull’Italia, già tra questo Sabato 8 e Domenica 9, quando i cittadini italiani ne avvertiranno i primi segnali. L’ultimo aggiornamento ha quindi riorganizzato le carte in tavola. L’Anticiclone delle Azzorre che dall’inizio di questa settimana sta avvolgendo l’Italia con il suo carico di stabilità e caldo fuori stagione, è destinato a perdere presto di energia sotto la spinta di una circolazione ciclonica attualmente collocata a largo delle coste portoghesi.

Dopo giorni di quiete atmosferica avremo quindi correnti oceaniche foriere che porteranno nubi, pioggia e anche di forti temporali. Già durante la giornata di sabato avremo una maggiore nuvolosità a carico soprattutto della Sardegna e di parte del Nordovest, mentre sul resto del Paese il sole continuerà a dominare la scena. Mentre il cambiamento risutlerà più evidente durante la giornata di domenica. Infatti qui un vero e proprio fronte instabile colpirà con veemenza alcuni settori del nostro Paese. Visti i contrasti termici e la convergenza tra correnti d’aria diverse non escludiamo il rischio, in qualche caso, di forti temporali. Scopriamo quindi cosa sta succedendo sulla penisola.

Meteo, nuovo vortice mediterraneo sulla penisola: le previsioni

L’anticiclone subtropicale sulla penisola è a dir poco agli sgoccioli sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Infatti in queste ore è insidiato da correnti fresche atlantiche in arrivo dal Regno Unito e da una depressione sulle Baleari che sta già portando forti temporali sul settore iberico. Se non nelle prossime ore, quindi, già dai prossimi giorni avremo delle precipitazioni pronti a colpire la penisola italiana. Scopriamo nel dettaglio quindi cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dal mattino cielo poco o irregolarmente nuvoloso ma con nubi medio-alte in aumento al Nordovest. Inoltre dalle ore pomeridiane avremo locali piogge sulle Alpi occidentali che persisteranno in serata. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 22 ai 25 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo le prime ore del mattino contraddistinte da cielo poco nuvoloso con velature di passaggio. Durante le ore serali avremo maggiori velature pronte a colpire su Lazio e Abruzzo. Anche qui avremo temperature stabili, con massime che andranno dai 22 ai 26 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un cielo parzialmente nuvoloso con nubi medio-alte in transito. Inoltre possibili piogge colpiranno dal pomeriggio in Sardegna. Le temperature risulteranno senza troppe variazioni, con massime che si stabilizzeranno tra i 22 ed i 26 gradi.