GF Vip 7, bomba nella casa! Arriva il bacio tra i due concorrenti

Al GF Vip 7 spunta finalmente l’atteso bacio, che però ha sorpreso tutti. Sia gli altri coinquilini, sia tutto il pubblico del noto reality show

Ogni giorno una sorpresa in questa edizione del Grande Fratello Vip. Sta veramente succedendo di tutto all’interno della Casa in queste prime settimane, tra abbandoni, squalifiche, litigi e tanto altro.

Fortunatamente il GF Vip 7 non sta facendo parlare di sé soltanto per quanto riguarda le questioni più annose e difficili. Bensì iniziano ad arrivare anche le prime liaison sentimentali ed i primi gossip in tal senso.

L’ultimo scoop arriva dal rapporto fra due protagonisti del GF Vip 7. Ovvero l’atleta Antonella Fiordelisi e il conduttore Edoardo Donnamaria. Già si era parlato del feeling tra i due giovani, ma ora le cose stanno evolvendo.

Bacio fugace tra Antonella e Edoardo nel GF Vip 7: torna il sereno tra i due

Antonella ed Edoardo avevano instaurato un ottimo rapporto nei primi giorni del reality. Al GF Vip 7 si era già vociferato di una possibile liaison pubblica tra la ex schermidrice ed il volto di Forum.

Ma il tutto sembrava essere saltato dopo le riflessioni durante la diretta della Fiordelisi. La ragazza appariva meno convinta di lasciarsi andare con Donnamaria, soprattutto dopo il confronto e le critiche con Sonia Bruganelli in puntata.

I due per tutta la giornata di ieri non si sono parlati. Antonella Fiordelisi ha deciso di evitare il suo compagno di avventura, avendo anche un atteggiamento piuttosto freddo e distaccato. Ma alla fine tra i due è tornato il sereno.

Antonella ha scelto di riavvicinarsi ad Edoardo, parlando seduti una accanto all’altro. I due si sono chiariti, parlando di fiducia e di rapporti veri all’interno del GF Vip 7. Alla fine un lungo abbraccio, alcune effusioni e infine il tanto atteso bacio. Un momento fugace ma molto romantico, che ha dunque fatto terminare le tensioni e dato il là a nuovi possibili intrecci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Te ne darò uno vero quando mi fiderò totalmente“, ha datto Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria, dimostrando grande serietà ma anche molto affetto. “Sono felice“, ha infine svelato la giovane influencer, pronta forse a gettarsi in una storia importante.