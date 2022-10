GF Vip 7, Adriana Volpe contro Signorini: “Ci sono rimasta male”. L’ex gieffina spiega il suo addio al reality e la sua nuova vita da mamma

Il pubblico sognava di vederla di nuovo su quella poltrona come opinionista, lei pensava che sarebbe stata richiamata e invece il Grande Fratello Vip 7 sta facendo a meno di Adriana Volpe. Per la prima volta ne ha parlato a Verissimo raccontando la sua verità.

Non ha nascosto che si aspettava un finale diverso: “Ci sono rimasta male perché pensavo di aver lavorato bene, però capisco anche le dinamiche e il bisogno di innovare… Questo è un programma che porto nel cuore perché ho avuto la possibilità di viverlo sia dentro la casa che come opinionista. Mi ha fatto assaporare la libertà di dire le cose”.

Ma Adriana ha anche confermato che in realtà il, conduttore una proposta glie l’aveva fatta. Quella di tornare nella casa del GF Vip per riprendere quel percorso interrotto bruscamente e non per decisione sua quasi due anni fa. Una bella prospettiva ma non ha potuto accettare perché nel frattempo la sua vita è cambiata.

GF Vip 7, Adriana Volpe contro Signorini: la sua vita è scandita dalla figlia

Allora infatti Adriana stava ancora con l’ex marito, Roberto Parli. Oggi invece è da sola e quindi non se l’è sentita di lasciare da sola la figlia: “In effetti è stata dura chiudere il matrimonio. Un anno difficile, in salita… Sono andata avanti per l’amore della bambina. Purtroppo adesso faccio da mamma e papà“.

Gisele oggi ha 11 anni, quindi capisce tutto e ha bisogno di punti di riferimento: “Ci sono alcune priorità nella vita e mia figlia viene prima di tutto. Non posso lasciare mia figlia da sola, io ho tutto sulle mie spalle in questo momento. Gisele non poteva essere privata della figura della mamma”, ha spiegato.

La figlia è una costante nella sua vita, l’amore no perché al momento è ancora single: “Ma non si può mai dire nella vita, oggi sto bene così. Sognavo il principe azzurro sul cavallo bianco. Oggi penso che io ho già il mio castello, sono la regina del mio castello. Non voglio un principe che mi prenda e mi porti via, vorrei un re, una persona che sia un valore aggiunto nella mia vita”.