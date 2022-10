Francesco Totti, l’ultimo gesto lascia senza parole: c’entra la famiglia di Ilary Blasi

C’è un ulteriore sviluppo nella dolorosa storia del divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti che vedrebbe coinvolta la famiglia di lei. Ecco cosa sarebbe successo proprio nei primi giorni di ottobre.

Francesco Totti ha voluto raccontare la sua verità in una recente intervista a Il Corriere della Sera, dove ha spiegato che l’amore perfetto che tutti associavano a lui ed Ilary Blasi non è mai esistito. Il ritiro dalla carriera calcistica nel 2016 è stato un momento molto duro per lui. Ha ricordato di aver esordito in Serie A quando aveva solo 16 anni.

Gli manca tutto del lavoro di calciatore: gli impegni, le trasferte, la fatica. Soprattutto, questo ha cambiato gli equilibri familiari. Prima era spesso assente ed Ilary Blasi gestiva tutto, mentre oggi è molto più presente. Un altro momento molto difficile per Francesco Totti, che non aveva mai voluto parlarne prima, è stata la morte del padre.

Francesco Totti, cosa ha fatto con la famiglia di Ilary Blasi

Il 12 ottobre 2021 è morto il papà di Francesco Totti a causa del Covid. In quel momento ha sentito che avrebbe voluto più vicino a sè Ilary. Il rapporto fra loro due, però, si era lentamente deteriorato. Il Pupone ricorda che ormai non c’era più nulla fra loro, neanche il dialogo. L’ex calciatore si prende il 50% delle colpe, spiegando che avrebbe dovuto dedicare alla moglie più tempo per stare da soli e coltivare il loro rapporto.

Di questo, però, se ne è accorto solo in un secondo momento, quando era troppo tardi. Nel frattempo ha raccontato di aver scoperto un tradimento di Ilary vedendo alcuni messaggi sullo smartphone della moglie. Ciò che di più lo ferì fu scoprire il tipo di uomo che stava frequentando. Totti decise in quel momento di non dire nulla, soffrendo in silenzio.

Cosa è successo nei primi giorni di ottobre: il gesto del Pupone

La versione di Ilary Blasi sembrerebbe essere molto diversa da quella raccontata da Francesco Totti. Il legale della conduttrice de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere che se parlasse la sua assistita “rovinerebbe una cinquantina di famiglie“. Questo farebbe supporre che forse Ilary lamenti numerosi tradimenti da parte di Francesco.

Ci sarebbe un ulteriore sviluppo in questa dolorosa storia che ormai è arrivata alle aule dei tribunali, con la notizia della richiesta del mantenimento di Ilary Blasi smentita dagli avvocati della conduttrice. Totti avrebbe smesso di seguire su Instagram i genitori della Blasi, ma anche la sua migliore amica. Lo scontro è diventato familiare?

Ecco la notizia lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano:

Questa, invece, è la discussa Storia pubblicata su Instagram da Ilary Blasi davanti ad un negozio di Rolex. Sta mandando una frecciatina a Francesco Totti riguardo le dichiarazioni fatte nell’intervista a Il Corriere della Sera?