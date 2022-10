“Ci ha lasciato un grande cantautore”, il ricordo toccante di Carlo Conti: brividi

Carlo Conti ha salutato per l’ultima volta un grande artista che se ne andato nelle ultime ore: il ricordo toccante dello showman.

Non mancano i momenti toccanti durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show. Infatti Carlo Conti ha voluto ricordare un cantautore scomparso nelle ultime ore: andiamo a vedere le sue parole.

Un ricordo toccante ha concluso l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2022. Infatti pochi minuti prima della mezzanotte, Carlo Conti dopo aver annunciato ai concorrenti le imitazioni della prossima settimana, ha raggiunto il centro del palco affermando: “Esattamente vent’anni fa ci ha lasciati un grande cantautore…“. Dopo aver avuto l’attenzione dei presenti in studio, il conduttore ha ricordato Pierangelo Bertoli (scomparso a Modena il 7 ottobre del 2002).

L’omaggio è stato subito accolto dagli applausi scroscianti all’interno dello studio. Il conduttore ha quindi dichiarato al microfono: “Proprio perchè oggi sono venti anni esatti, vogliamo ricordare Pierangelo qui a Tale e Quale così“. Ad accompagnare il tributo ci hanno pensato i filmati di due imitazioni proprio di Bertoli fatte nelle precedenti edizioni da Giò Di Tonno e da Max Giusti. Ovviamente anche il tributo visivo è stato apprezzato dal pubblico che si è alzato per la standing ovation.

Tale e Quale Show, Carlo Conti ricorda Pierangelo Bertoli: applausi in studio

Carlo Conti ieri ha quindi voluto omaggiare Pierpaolo Bertoli. Al termine della messa in onda dei video, gli applausi in studio si sono fatti ancora più forti, con il presentatore che si è unito al coro aggiungendo: “Questo è stato un nostro piccolo modestissimo omaggio nel ricordo di un grande artista che non c’è più“. Anche la settimana scorsa, durante la prima puntata di questa nuova edizione, prima di presentare un’imitazione ha ricordato Olivia Newton-John, scomparsa prematuramente.

Una grande serata quindi per Tale e Quale, con Carlo Conti che ad inizio puntata ha ringraziato i telespettatori per gli ottimi ascolti di venerdì scorso, rivelando che non si aspettava questa grande mole di pubblico. Adesso quindi c’è grande attesa per scoprire i dati Auditel. Infatti sia gli addetti ai lavori che i fan sono pronti a scoprire se il music show ha tenuto testa alla serie di Canale 5 ‘Viola come il mare’ con Francesca Chillemi e Can Yaman.