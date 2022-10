Caterina Balivo, ora il futuro è incerto: è successo in queste ore, fan senza parole

Il futuro di Caterina Balivo ora sarebbe incerto. È uscita l’indiscrezione di un cambiamento improvviso del palinsesto, che potrebbe portare alla cancellazione del suo quiz. Ecco perchè in ogni caso la conduttrice potrebbe tornare in Tv.

Un primo stop c’era già stato il 23 settembre, con pochissimo preavviso. Le elezioni politiche del 25 settembre avevano sconvolto tutto il palinsesto e tutte le reti televisive avevano deciso di trasmettere diversi approfondimenti politici per aiutare gli elettori a scegliere ed a esprimere il proprio voto correttamente.

Anche il programma di Caterina Balivo aveva dunque subito uno stop forzato a causa della nuova programmazione di La7. Già in quell’occasione, però, si erano sollevate diverse polemiche riguardo gli ascolti registrati da Lingo – Parole in gioco, il format televisivo riproposto dopo tanto tempo che sembrava non aver entusiasmato gli spettatori.

Caterina Balivo, ecco perchè il futuro ora è incerto

Lingo – Parole in gioco, infatti, ha raccolto una media dell’1% di share televisivo, poco più di 130.000 spettatori a puntata. Può capitare che un programma nuovo all’inizio faccia fatica a decollare, come per esempio è capitato anche a Citofonare Rai 2, che nelle prime settimane di trasmissione aveva degli ascolti molto più bassi rispetto al finale di stagione.

Lingo – Parole in gioco ha debuttato il 12 settembre, dal lunedì a venerdì dalle ore 18:40. Il quiz non è mai riuscito a guadagnarsi una fetta più ampia di spettatori. Molto probabilmente il programma non arriverà neanche a festeggiare il primo mese di messa in onda. Si sarebbe dunque presa una decisione drastica senza provare delle modifiche.

C’è la possibilità che lo stop a Lingo sia solo temporaneo?

La7 avrebbe preso la decisione di cancellare il format dal palinsesto. Il portale www.davidemaggio.it non esclude la possibilità che ci sia uno stop temporaneo, e comunque si decida in un secondo momento di tornare di nuovo a proporre Lingo – Parole in gioco. Ora il futuro di Caterina Balivo è davvero incerto: cosa farà in Tv?

A prendere il posto del quiz-show guidato da Caterina Balivo ci sarà un programma di approfondimento, Diario Politico. Alla conduzione ci sarà Enrico Mentana e traghetterà gli spettatori fino al TG delle ore 20:00. Questa trasmissione andrà in onda fino alla formazione del nuovo governo. Subito dopo, ci sarà la possibilità per Lingo di tornare in Tv?