Boom Amici 22: Raimondo Todaro elimina una delle ballerine più apprezzate? Il rumor ha creato scompiglio tra i fan del talent show

Asia è stata voluta con forza dal noto ballerino, anche contro il parere della Celentano. Ora però il suo percorso è a rischio, dopo le difficoltà nell’esprimere tutto il suo potenziale.

Lui l’ha voluta e lui potrebbe mandarla via per far posto ad un’altra ballerina. Raimondo Todaro ha nelle proprie mani il futuro di Asia, una delle danzatrici più ammirate dal pubblico in questa edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. La ragazza non era stata ben accolta da Alessandra Celentano, ma l’ex protagonista di Ballando con le stelle si è sempre posto a sua protezione. Era convinto di poter tirar fuori da lei un grandissimo potenziale, vincendo questa personale scommessa. Il passato di Asia è particolare, visto che in passato non si è accostata in modo canonico alla danza. Per lei non ci sono mai state lezioni con un insegnante o l’ingresso in una scuola. Tutto quello che sa lo ha appreso da autodidatta, guardando i video di Youtube nella propria stanza. Una vera danzatrice del nuovo millennio, figlia della tecnologia. Nonostante possano mancare alcune basi, Raimondo ha intravisto in lei la possibilità di emergere e per questo l’ha inserita nella squadra. Durante l’odierna puntata del daytime, però, ha dovuto riprenderla su alcuni aspetti. Le correzioni non sono state digerite nel migliore dei modi, visto che la giovane è scoppiata in lacrime.

Boom Amici 22, Raimondo Todaro pensa di sostituire Asia: la ballerina è alle corde

Asia travolta dalla pressione del maestro sembra non aver retto. A quel punto Todaro ha voluto rassicurarla dicendo: “Tu hai una qualità di movimento naturale pazzesca ma sotto è un disastro. Ma è normale, io non voglio giudicarti o metterti pressione. Sono qui per darti una mano e capire”.

Le anticipazioni sulla puntata che vedremo in onda domenica 9 ottobre, parlano di una possibile sostituzione proprio di Asia a favore di una nuova ballerina più esperta di lei. Per il suo maestro, infatti, la ragazza sta tirando fuori solo il 10% del suo reale potenziale. Il fatto di essere indietro rispetto ai compagni la sta buttando sempre più giù, quasi sconsolata da un destino che sembra scritto.

“Ti vedo poco presente”, ha aggiunto l’ex ballerino di Milly Carlucci.

“Alle correzioni hai reagito malissimo“, ha provato a punzecchiarla Raimondo ma a quanto pare non c’è stata la reazione voluta. Resta da capire se alla fine riuscirà a invertire la tendenza all’ultimo minuto o se sarà costretta ad abbandonare la scena.