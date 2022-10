Ballando con le Stelle, il ballerino mette in guarda: “Si potrebbe soffocare”

L’amato ballerino di Ballando con le Stelle ha messo in guardia riguardo ciò che sta succedendo proprio in queste ultime settimane: ecco di chi si tratta e perchè ha dovuto lavorare duramente su un aspetto che rischierebbe di soffocare tutto.

L’8 ottobre inizierà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. C’è molta attesa per il nuovo cast: in particolare, Iva Zanicchi ha subito attirato l’attenzione del vasto e variegato pubblico che la ama da anni. Secondo le prime indiscrezioni, l’Aquila di Lingonchio gareggerà nel dancing-show insieme a Samuel Peron.

Proprio Samuel Peron è diventato uno dei ballerini più amati di Ballando con le Stelle. Il campione di latino-americano era stato considerato lo scorso anno come il vero vincitore insieme a Sabrina Salerno. Quest’anno con la Zanicchi promette di essere di nuovo protagonista dentro e fuori dal palcoscenico.

Ballando con le Stelle, perchè “Si potrebbe soffocare”?

Samuel Peron ha voluto raccontare a Novella 2000 come sta affrontando questo momento della sua vita che è molto felice, sia a livello professionale che a livello personale. Oltre ad essere stato confermato nuovamente come professionista a Ballando con le Stelle insieme a Milly Carlucci, sarà anche opinionista per un’altra stagione di Oggi è un altro giorno.

C’è anche un evento personale che nei prossimi giorni lo terrà di sicuro molto impegnato. La sua compagnia Tania Bambaci è ormai arrivata al termine della gravidanza, e la nascita sarebbe prevista in concomitanza con l’avvio della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Il nome scelto per il bambino sarebbe Leonardo, in onore di Leonardo Da Vinci.

Chi saranno le madrine di Samuel Peron? Cosa racconta il ballerino

Samuel Peron si augura che suo figlio possa essere un attivo conduttore della sua vita, e che non ne subisca gli eventi. Per quanto riguarda il battesimo, si è mostrato in imbarazzo davanti alla proposta di chiedere a Milly Carlucci e Serena Bortone di fargli da madrine: “È un ruolo impegnativo, non so se riuscirei mai a metterle davanti ad una scelta simile“.

Samuel Peron ha anche affrontato un tema che sembra essere molto delicato per lui, ovvero quello della gelosia. Ha rivelato che la sua compagna Tania Bambaci, da buona siciliana, è anche molto gelosa. Ha quindi spiegato che, come coppia, hanno lavorato molto su questo aspetto, perchè la gelosia può soffocare e spegnere un rapporto.

Ecco Samuel Peron mentre si allena insieme ad Iva Zanicchi: