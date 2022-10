Antonino Spinalbese sconvolge il GF Vip 7: il suo suicidio lo ha traumatizzato

Le parole scioccanti e traumatiche di Antonino Spinalbese. Il giovane influencer e parrucchiere si è svelato con questo racconto shock

Un uomo dal carattere particolare, anche molto intimo e privato. Antonino Spinalbese si sta rivelando come uno dei personaggi più interessanti del Grande Fratello Vip 7.

L’ex compagno di Belen Rodriguez è in realtà molto intimo e fragile all’interno del suo corpo palestrato e ricco di tatuaggi. In effetti il pubblico del GF Vip sta apprezzando le sue confessioni che lo rendono meno misterioso delle apparenze.

L’ultima rivelazione privata di Antonino Spinalbese ha scioccato un po’ tutti. In particolare per aver parlato di un fortissimo dramma subito anni fa, una tragedia familiare che lo ha traumatizzato per molto tempo.

Antonino Spinalbese ed il suicidio del padre: il racconto sconvolge i concorrenti del GF Vip 7

Antonino Spinalbese si è lasciato andare ai ricordi più dolori del suo passato. Legati alla morte scioccante del padre, che ha deciso di togliersi la vita improvvisamente. Una situazione che da ragazzo ha fatto fatica ad accettare.

Un suicidio in piena regola, dovuto alla depressione probabilmente, che ha posto fine all’esistenza del padre dell’uomo: “Io non litigavo mai con mio padre e invece ci ho discusso giusto qualche giorno prima, non ricordo neanche il motivo. Poi il 15 gennaio mia madre, presa da un’estrema paura, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mi ha praticamente sconvolto la vita”.

Una ferita aperta che l’influencer e parrucchiere non ha voluto nascondere ai suoi coinquilini: “Mio padre si è suicidato, siamo entrati a casa sua e c’era uno stato folle, mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto. Il fatto che lui mi abbia comunque trasferito delle leggi di vita che ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era totalmente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c’era più, era ancora più assurda la causa”.

Il dramma familiare risale a quando Antonino Spinalbese aveva solo 17 anni. Dunque ancora minorenne e con tutta la vita davanti. La confessione a cuore aperto è stata fatta all’amico Luca Salatino, ma accolta con stupore da tutto il pubblico del GF Vip 7.