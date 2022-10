“Si presentò in camerino senza reggiseno”, Fabio Fazio stupisce tutti: l’aneddoto a Domenica In

Fabio Fazio in una lunga intervista ha svelato un aneddoto di quando è stato a Domenica In che nessuno immaginava

Una lunga carriera tra

ospiti illustri a Che tempo che fa e la gioia di aver avuto a che fare con tanti dei suoi idoli. Il conduttore ligure ha raccontato la gioia e i dolori di un programma così longevo, nonché un vecchio aneddoto.

In un’interessantissima intervista di Fabio Fazio a TV Sorrisi e Canzoni a cura di Giusy Cascio, il conduttore ligure ha svelato qualche vecchio aneddoto. Tra le fila del programma Che Tempo Che Fa sono passati ospiti illustri, Mikhail Gorbaciov, Barack Obama, Papa Francesco con i quali non è certo semplice reggere la pressione: “Prima smarrimento, di fronte a persone immense. E poi soddisfazione, per aver lavorato con onestà intellettuale. I protagonisti delle interviste sono gli intervistati, non l’intervistatore. Una volta feci a Vincenzo Mollica la domanda: ‘Cosa ti hanno lasciato i grandi che hai intervistato?’. La risposta, che condivido, fu: ‘L’umiltà'”.

Ma ancor più pressione c’è stata intervistando i suoi idoli, quelli di una vita: “Devo dire che con Ron Howard e Paul McCartney ho rischiato l’afasia. La tentazione, da fan, era quella di non aprire bocca e ascoltare e basta: ‘Dite quello che volete'”.

Fabio Fazio e Luciana Litizzetto: quell’aneddoto di Domenica In

Luciana Littizzetto è, da sempre, al fianco di Fabio Fazio, esattamente come Filippa Lagerbäck, sulla quale lo stesso conduttore ha ammesso: “Volevo una donna elegante, con una personalità forte e senso della misura. Motivi per cui Filippa ci è piaciuta subito ed è rimasta con noi nei vari traslochi di rete: Rai3, Rai1, Rai2 e ritorno”.

Discorso diverso per la comica torinese, con la quale c’è un gran feeling: “Luciana è un vento che scompiglia le idee, un vento vitale, il miglior talento comico che abbiamo in Italia”. Una volta erano insieme a Domenica In quando la Littizzetto diede grande prova a Fazio: “Semplicemente, si presentò senza reggiseno. E io: ‘Ma che fai?’. E lei: ‘Visto che ce le ho anch’io?'”.