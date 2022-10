William e Harry non torneranno più a parlarsi: perchè il rapporto è ormai compromesso

La distanza fra Harry e William è ormai troppo grande: ecco perchè è davvero molto probabile che i due figli di Lady Diana non riusciranno più a ricostruire il loro rapporto dopo tutto quello che sta succedendo.

La monarchia inglese si trova ad affrontare una delle sfide forse più difficili della sua storia. Per Carlo III raccogliere l’eredità della madre non sarà affatto facile, soprattutto in un momento dove i sudditi inglesi si trovano ad affrontare una durissima crisi economica e la maggioranza ha già mostrato di non avere più fiducia nel nuovo primo ministro Liz Truss.

La nomina a re di Carlo d’Inghilterra, per il momento, non ha sortito l’effetto sperato per i duchi di Sussex. Secondo i tabloid inglesi, Meghan Markle avrebbe chiesto un colloquio privato al marito di Camilla, forse per chiedergli di poter tornare a Londra con un impegno part-time. Carlo, però, sembrerebbe molto restio a dare adito a queste ipotesi.

William e Harry, la loro distanza è ormai evidente a tutti

Meghan Markle e Harry Windsor starebbero cercando di assumere una posizione più morbida con la famiglia reale inglese. Secondo Katie Nicholl, la giornalista e scrittrice di Queen Elizabeth legacy and the future of the crown, per questo motivo i Sussex avrebbero chiesto di cancellare alcune parti del loro docu-film che sarebbe in uscita.

I problemi più grandi di Meghan ed Harry, però, non sarebbero con il nuovo re. I due figli di Carlo hanno un rapporto ormai compromesso da diverso tempo. Tutto era iniziato quando i Sussex erano andati in Africa per il loro primo tour. In quell’occasione, Harry aveva rivelato che in quel momento i rapporti con il fratello erano come “congelati“.

L’ultima rivelazione del secondogenito di Carlo: “Kate non è libera”

La giornalista Valentine Low, autrice di Courtiers: the hidden power behind the Crown, ha rivelato che William avrebbe cercato un confronto con Harry al termine del tour in Africa. Il secondogenito di Carlo e Diana si sarebbe però rifiutato, perchè avrebbe partecipato anche il segretario personale di William ed aveva paura di fughe di notizie.

Oggi William sentirebbe di essere stato tradito dal fratello, ed i due sembrerebbero ormai essere su posizioni davvero troppo distanti per riconciliarsi. Harry continua a parlare male della Royal Family, aumentando le distanze fra i due: recentemente ha dichiarato che Kate non ha neanche il permesso di passeggiare al parco come era concesso a Lady Diana.

Ecco una foto che ritrae Harry e William da piccoli ed affiatati: il fratello maggiore non sarebbe più disposto a perdonare dopo la fuga frettolosa dei Sussex che ha scaricato sulle spalle dei Cambridge tutto il lavoro diplomatico della Royal Family.