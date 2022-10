Uomini e Donne anticipazioni: torna in studio Isabella Ricci, la reazione di Gemma è assurda. Maria De Filippi assiste a bocca aperta

La Dama più famosa del Trono Over non è stata molto felice di assistere ai racconti di Isabella e Fabio Mantovani, dopo il matrimonio celebrato nei mesi scorsi.

Giornata di grandi ritorni oggi a Uomini e Donne. Secondo quanto riferito dalle anticipazioni del dating show di Canale 5, dalle 14.45 di venerdì 7 ottobre ne vedremo davvero delle belle in studio. L’ultimo appuntamento della settimana sarà a dir poco scoppiettante. Maria De Filippi e la sua redazione sono pronti a regalare qualche colpo di scena prima del week end. In particolar modo sarà sotto la luce dei riflettori il Trono Over, con un clamoroso ritorno. Anche per la variante classica sono attesi sviluppi interessanti. La storica coppia che ritroveremo sotto i riflettori è quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due faranno la loro comparsa per raccontare come procede il matrimonio, celebrato ormai qualche mese fa. L’amore sembra proseguire senza intoppi, per la gioia dei fan. Chi non digerirà bene questa “visita” è invece Gemma Galgani. La regina del Trono Over, pare soffrire il raggiante entusiasmo della vecchia collega, felice per aver trovato l’uomo della sua vita. Le due hanno avuto di che ridire, mentre dividevano lo studio lo scorso anno.

Uomini e Donne: ritorno in studio per Isabella Ricci, la sua felicità infastidisce Gemma Galgani

A caricare d’elettricità il tutto sarà anche Tina Cipollari, sempre pronta a gettarsi in questo tipo di polemiche.

Come detto ci saranno anche altre novità, in particolar modo per quanto riguarda Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Anche Armando Incarnato sarà su di giri e se la prenderà con Alessandro Vicinanza.

In questo venerdì ritroveremo inoltre i quattro tronisti. Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Federico Dainese sceglieranno la persona giusta per regalarsi l’unica esterna che la produzione gli ha accordato. Anche il Trono Classico entra nel vivo. Non resta che sintonizzarsi come ogni giorno sulle frequenze di Canale Cinque, a partire dalle 14.45. Ne vedremo delle belle. Per chi volesse recuperare le puntate fuori dalla diretta, può sempre ricorrere al sito Wittytv.it, dove sono disponibili in streaming dal giorno dopo.