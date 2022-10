Ida Platano e Gianni Sperti escono allo scoperto: finalmente svelata la verità

Cosa c’è tra Gianni Sperti e Ida Platano? La risposta arriva dai diretti interessati che escono allo scoperto

Sono anni che si vocifera di un rapporto particolare tra l’opinionista e la dama tanto bersagliata da Tina Cipollari, ma i due non si sono mai esposti. Oggi, in puntata, qualcosa è evidentemente cambiato.

Gianni Sperti, contrariamente alla sua amica e collega Tina Cipollari, non ha mai nascosto una certa simpatia per Ida Platano. È proprio contro la perfida opinionista che l’opinionista di Uomini e Donne prende le difese della dama bresciana più volte bersagliata. Il pubblico di Canale 5 è abituato a vedere una certa sintonia tra i due, tant’è che più volte si è vociferato di un feeling troppo particolare per essere soltanto amici. Gianni e Ida, più volte, si sono concessi anche balli romantici in pista, ma nessuno dei due ha mai parlato esplicitamente del loro rapporto.

Inaspettatamente, l’opinionista è stato incalzato sul suo rapporto con la dama e non ha potuto più nascondersi. Al magazine di Uomini e Donne, infatti, Gianni Sperti ha confessato: “Mi piacerebbe conoscerla meglio”. Che tra i due possa effettivamente nascere qualcosa in più di un’amicizia? Sicuramente i presupposti ci sono.

Gianni Sperti su Ida Platano: “Non posso nascondere l’affetto che provo per lei”

Durante l’intervista al Magazine di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha parlato a cuore aperto di Ida Platano: “È una donna sensibile, sincera, non posso nascondere l’affetto che provo per lei”. Effettivamente non l’ha mai nascosto, perché quel feeling è evidente a tutti i telespettatori del dating show che non li hanno mai persi di vista.

Oltre che di Ida, Gianni Sperti ha parlato anche di Armando Incarnato con cui, a sua detta, non uscirebbe neppure per un aperitivo perché stenta a fidarsi di lui, mentre con Riccardo il discorso è diverso: gli piacerebbe conoscerlo al di fuori del programma per capire cosa gli passa per la testa quando si tratta della sua cara Ida. A quanto pare, da quanto emerge dall’intervista, l’opinionista ha particolarmente a cuore la dama bresciana.