GF Vip, Antonino Spinalbese stremato vuole lasciare la casa: il motivo della crisi

Il GF Vip quest’anno perde pezzi per strada ed un altro concorrente è pronto ad uscire: Antonino Spinalbese non ce la fa più

Due abbandoni, una squalifica ed un’eliminazione al televoto flash: quando partirà davvero questo reality show senza scivoloni e ostacoli -quasi- insormontabili? Anche l’hairstylist è deciso ad abbandonare la nave.

Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip al cui centro c’è stato anche Antonino Spinalbese nel suo rapporto con Ginevra Lamborghini che è stata squalificata la scorsa puntata. A proposito di ciò, l’hairstylist milanese ha mostrato il suo disappunto per la questione, ancor più perché determinati provvedimenti -a detta sua- sarebbero dovuti essere stati presi anche nei confronti di altri vipponi. In particolare, Antonino ha mosso un’accusa a Gegia: “L’intenzione che aveva Ginevra era un’altra, quella di Gegia è un’altra e se uno deve punire una cosa del genere, lei ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno la nomini”.

Le nomination di ieri sera sono state un altro spargimento di sangue -che non si differiscono troppo da quelle che hanno mandato in crisi Marco Bellavia- al termine del quale c’è stato parecchio malumore tra i vipponi. Lo stesso hairstylist ha confessato di star avendo parecchia difficoltà a vivere ancora in quella casa.

Antonino Spinalbese va via? Il vippone è arrivato ormai allo stremo

La mancanza di casa, l’uscita di scena di Ginevra e il clima pesante in casa: Antonino Spinalbese sembra essere arrivato al limite. Nonostante la Lamborghini gli abbia chiesto di rimanere dentro quanto più possibile, l’hairstylist ci sta pensando su: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Avevo trovato in lei il mio habitat”.

In più, come i telespettatori più attenti avevano notato, tra Antonino e Ginevra si era creata una grande complicità che ha portato l’hairstylist a dire qualcosa di molto forte: “Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.