GF Vip 7, nuova pesantissima accusa a Marco Bellavia: sarà vero? – VIDEO

Le telecamere del GF Vip 7 hanno registrato un video in cui si sente Gegia fare delle accuse estremamente pesanti a Marco Bellavia. Ecco cosa ha detto l’attrice che è finita in nomination insieme ad altri sette inquilini.

Da quando è iniziato il GF Vip 7 i comportamenti dei concorrenti hanno lasciato sempre più sconvolto il pubblico. Nonostante gli inquilini fossero stati duramente ripresi in diretta da Alfonso Signorini per come si erano comportati con Marco Bellavia, non appena era stata mandata in onda la pubblicità, Gegia era stata sorpresa mentre si lamentava.

Sembra sempre più chiaro che a Gegia non sia mai stato simpatico Marco Bellavia, ma non è chiaro il motivo per cui continui ad insultarlo. Antonella Fiordelisi le ha anche fatto notare che quando è uscito Giovanni Ciacci si era quasi commossa, mentre per l’ex conduttore di “Bim Bum Bam” sembrava essere rimasta quasi indifferente.

GF Vip 7, il video con le accuse scioccanti di Gegia

Gegia ha confermato ulteriormente la sua avversione nei confronti di Marco Bellavia mentre apparecchiava la tavola insieme a Charlie Gnocchi. Le telecamere di Mediaset Infinity hanno ripreso nella giornata del 7 ottobre un racconto davvero scioccante. L’attrice ha voluto rivelare al suo compagno di avventura il significato di alcune sue frasi.

Gegia è tornata a parlare della notte in cui ha invitato Marco Bellavia a condividere con lei il letto. Durante la diretta del 3 ottobre aveva raccontato che l’ex conduttore di Bim Bum Bam si era svegliato più volte dicendo che aveva deliri di onnipotenza. Poi era andato dal medico del programma, e quindi era riuscito a dormire, forse con l’aiuto di alcuni farmaci.

Cosa avrebbe cercato di fare Marco Bellavia: Charlie è incredulo

Quello che Gegia ha raccontato a Charlie Gnocchi, però, risulta essere un’accusa pesantissima. L’attrice ha raccontato che Marco Bellavia, nella notte in cui ha dormito nel suo stesso letto, avrebbe cercato di spingersi oltre. Gegia ha quindi aggiunto: “Voleva fare le cose… Io non volevo, per questo che gli dicevo di andare via!“.

Non è l’unico siparietto che lascia senza parole in questo GF Vip 7. Anche Patrizia Rossetti, subito dopo la diretta del 6 ottobre, ha inveito contro Pamela Prati. La soubrette sarda si è difesa benissimo, mantenendo la calma. La Rossetti, però, era furiosa perchè non era stata data a lei la camera singola. Ha quindi rivolto un insulto pesante ad Alfonso Signorini.

Nel video qui sotto del GF Vip 7 si può sentire Patrizia Rossetti insultare a favore di telecamera Alfonso Signorini, dopo aver inveito contro Pamela Prati:

Patrizia fa la pazza contro Pamela “che caxo ha fatto?Io 63 anni dormo sui divani allora domani mi levo dai coglioni hai capito Alfonso?Vaffanculo!” 🔥🔥🔥 #gfvip pic.twitter.com/QM6pSL6rBF — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022

Questo, invece, è il video in cui Gegia parla di cosa avrebbe voluto fare nel letto insieme a lei Marco Bellavia: