GF Vip 7, arrivano nuovi concorrenti nella casa: c’è un clamoroso ritorno

Spuntano nuovi concorrenti all’interno della casa del GF Vip 7. Alfonso Signorini è pronto ad annunciarli: scopriamo di chi si tratta.

La casa del Grande Fratello è pronta ad arricchirsi con alcuni nuovi concorrenti, che a breve faranno il loro ingresso. Alfonso Signorini infatti è pronto ad accoglierli per fargli varcare la porta rossa: cosa sta succedendo.

In questi giorni all’interno del GF Vip 7 abbiamo assistito alla squalifica di Ginevra Lamborghini e gli abbandoni volontari di Marco Bellavia e Sara Manfuso, con il cast che è stato ridotto in poche ore. Adesso tre addii hanno cambiato i piani agli autori che si ritrovano così a decidere se puntare subito sui nuovi ingressi oppure aspettare ancora qualche settimana. A causa della lunga durata del reality, i nuovi ingressi dovrebbero fare compagnia ai telespettatori fino al mese di marzo.

Inoltre proprio questi nuovi ingressi avrebbero dovuto rianimare la casa nel mese di novembre, ma visti gli avvenimenti si è optato per anticipare il tutto. Quindi dopo il terremoto scatenato dal caso Bellavia, tuttavia, nuovi vipponi varcheranno presto la porta rossa della casa di Cinecittà e sul web c’è chi pensa che già questa sera potrebbe arrivare qualche nuovo concorrente. Scopriamo chi potrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà nelle prossime ore.

GF Vip 7, Signorini prepara nuovi ingressi: i principali indiziati

Prima dell’annuncio del cast ufficiale del Grande Fratello vip 2022, i nomi più gettonati sono stati quelli di Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. Adesso i due nomi potrebbero tornare in auge per ripopolare la Casa di Cinecittà dopo i tre addii. Questi però non sono gli unici tre nomi in lizza. Infatti tra i possibili concorrenti pronti a scatenare l’entusiasmo del pubblico troviamo anche i nomi di Guendalina Tavassi e Tina Cipollari.

Per Guendalina non sarebbe altro che l’ennesima apparizione in un reality show. Mentre invece per la Cipollari sarebbe un vero e proprio esordio pronto ad entusiasmare il pubblico. Questo però sarebbe un vero e proprio sgambetto a Uomini e Donne, visto che Tina ancora oggi è l’opinionista più amata del dating show di Maria De Filippi. Adesso quindi bisogna capire chi sceglierà Alfonso Signorini per ripopolare la casa, con il presentatore pronto a tutto pur di lasciarsi alle spalle le polemiche.