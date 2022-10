Gemma Galgani rivela il suo terribile dramma: “Mi è accaduto quando avevo 40 anni’

Un vero e proprio dramma vissuto da Gemma Galgani che ha fatto raggelare il sangue a tutti gli appassionati del dating show

Adesso è una donna simpatica, sempre sul pezzo e con lo scopo di intrattenere il pubblico di Canale 5, ma ha un vissuto tutto da scoprire. È stesso la dama torinese ha svelare quanto le è accaduto qualche anno fa.

Gemma Galgani è sempre molto centrale nelle vicende di Uomini e Donne, perlopiù perché schernita da Tina Cipollari, ma anche dietro quella scorza dura che ha dovuto per forza fare stando tra le fila del dating show, si nasconde una vita prima e fuori dal programma che non è stata così semplice quanto si pensa.

Gemma è tornata a parlare, ancora una volta, a Uomini e Donne Magazine ed ha raccontato a cuore aperto un dolore del suo passato che nessuno ancora conosceva: “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso”. Un momento molto forte della sua vita in cui ha dovuto richiedere l’aiuto di una figura professionale, ma sembrerebbe senza ottimi risultati: “Neanche il mio psicanalista riusciva ad essermi d’aiuto”.

Gemma Galgani: “Avrei voluto essere una madre single”

Il percorso di vita fatto da Gemma Galgani è molto tortuoso e in un momento in particolare della sua vita avrebbe voluto a tutti i costi mettere al mondo un figlio da porter crescere, ma che non è mai arrivato, sopratutto perché non ha mai avuto una relazione che gli concedesse di credere in un frutto dell’amore. È proprio per questo che la dama torinese si è spinta oltre ed ha affermato: “Mi sarei sentita di diventare una madre single”.

Il tempo è passato anche per la Galgani che ormai guarda oltre e vorrebbe soltanto trovare un amore da coltivare con passione. Tuttavia, il suo percorso all’interno del dating show si sta complicando: inizialmente, infatti, la dama ha scartato tutti coloro che si sono presentati alla sua corte. Soltanto di recente, ha iniziato a frequentare un altro uomo, ma non sembra tanto convinta di portare avanti la conoscenza.