Francesca Cipriani convola a nozze: un dettaglio fa storcere il naso agli invitati

Francesca Cipriani e Alessandro presto convoleranno a nozze: il dettaglio sugli inviti ha fatto particolarmente storcere il naso

Se la matematica non è un’opinione, allora la coppia dovrebbe convolare a nozze entro breve. Insieme, infatti, avevano annunciato della celebrazione prima del 2023 ed ormai sono rimasti solo i mesi di novembre e dicembre a disposizione dei due.

Finalmente gli inviti per le nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono arrivati: la coppia si sposerà il 3 dicembre 2022, secondo quanto diffuso da Novella 2000. Com’è noto, testimone di nozze sarà Alfonso Signorini, fortemente voluto dalla coppia, perché è proprio al GF Vip che i due hanno deciso di sposarsi e il conduttore è stato loro molto di supporto, concedendo addirittura ad Alessandro di fare il suo ingresso temporaneo all’interno della casa durante il percorso della Cipriani insieme ai suoi compagni d’avventura.

Proprio tra gli ex vipponi, sembrerebbe che al matrimonio siano stati invitati Raffaella Fico, le sorelle Selassié (Clarissa, Jessica e Lucrezia ‘Lulù’), Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Per altro, qualora dovessero prendere parte entrambi, sarà la prima volta che il nuotatore e la Selassié si rivedranno dopo la fine della loro storia.

Alessandro e Francesca Cipriani convolano a nozze: sull’invito c’è anche l’IBAN

Le buste sembrano essere ormai obsolete e sull’invito c’è direttamente indicato l’IBAN per il regalo. Questo tipo di pratica è stato oggetto di discussione di wedding planner, esperti di bon ton, eppure non sembra esserci una guida unica da seguire per la particolare pratica che è ormai diventata consuetudine nei matrimoni moderni. Sull’invito, oltre ad esserci indicato data e luogo del matrimonio, infatti, si legge: “Se volete farci un regalo, caricate il nostro IBAN”. La richiesta ha fatto storcere il naso a molti, ma è parsa totalmente lecita a molti altri senza trovare un assenso comune.

Quello di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ha tutta l’aria di essere un matrimonio da favola, con tanto divertimento e tanto buon cibo. Entrambi, più volte, hanno svelato che il menù ripercorrerà le prelibatezze italiane toccando tutte le regioni con le proprie specialità.