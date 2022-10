Canale 5 si arrende, clamorosa decisione: la colpa è di Milly Carlucci. Le scelte di Mediaset per le prossime settimane sono chiare

Ci sono due fantasmi che stanno per popolare i sogni di Mediaset nelle prossime settimane. Uno è rappresentato dai Mondiali di calcio 2022, al via dal 290 novembre, e l’altro dal debutto di Milly Carlucci al sabato sera al timone di Ballando con le Stelle 2022.

Ecco perché dalla metà di novembre ci sarà una vera rivoluzione nei palinsesti Mediaset, a cominciare dalla prima serata di Canale 5. La conferma arriva dai listini di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria ufficiale, riportato dal sito specializzato BubinoBlog. Andando con ordine, la prima serata del lunedì non si tocca e sarà sempre dedicata al Grande Fratello Vip 7. Con una novità però perché la diretta del giovedì è prevista solo fino al 10 novembre e poi sarà sospesa fino all’inizio di gennaio.

Quindi il giovedì sera, così come anche la domenica quando terminerà Scherzi a parte (dall’inizio di novembre), spazio ai film. Invece il martedì sera fino al 9 novembre una partita di Champions League mentre dal 16 partirà la serie tv brasiliana Passaporto per la Libertà. Otto puntate (quindi 4 serate) per raccontare la storia vera di Aracy de Carvalho e João Guimarães Rosa, con la loro lotta in favore di molti ebrei che dalla Germania nazista volevano rifugiarsi in Brasile.

La serata del mercoledì a fine ottobre sarà dedicata ad uno show con Renato Zero (due puntate) e poi al ritorno di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio per tre serate.

Venerdì sera invece prima Viola come il Mare e poi una serie tv trhiller francese. Cosa manca? Il sabato sera, che in realtà non è più da tempo la serata di culto degli italiani.

Canale 5 si arrende, clamorosa decisione: ma c’è anche un ritorno molto gradito

Al momento su Canale 5 per il sabato non ci sono problemi. Tu Sì Que Vales è la solita macchina che macina ascolti, an che se dall’8 ottobre sarà messo alla prova da Ballando con le Stelle. Ma il talent finirà sabato 19 novembre e dalla settimana successiva lascerà spazio alle repliche di Felicissima Sera con Pio e Amedeo. Una dura battaglia contro i Mondiali ma anche contro Milly Carlucci che invece darà calare il sipario solo venerdì 23 dicembre.

Una buona notizia per il pubblico di Canale 5 però c’è. Dopo essere stata sospesa il 19 settembre scorso, da metà novembre nella fascia pomeridiana tornerà la soap turca Terra Amara che è stata la sorpresa più bella negli ascolti la scorsa estate. Giusto il tempo di salutare per sempre Una Vita, arrivata alle sue ultime puntate e torneranno protagonista Züleyha, Yilmaz insieme a tutti gli intrighi che li circondano.

Le nuove puntate di Terra Amara occuperanno la dascia di Ua Vita, quindi tutti i giorni alle 14.10, subito dopo Beautiful. Ma dureranno soltanto 30 minuti, per lasciare poi spazio a Uomini e Donne.