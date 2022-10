Antonella Clerici l’ha annunciato in diretta Rai: telespettatori estasiati

Antonella Clerici è tornata con il consueto appuntamento Rai in cui ha potuto annunciare qualcosa che ha estasiato i suoi telespettatori

La conduttrice milanese è una certezza per la Rai che sa di poter contare su di lei: da anni, infatti, è al servizio della TV di Stato. Adesso, la stessa ha dato un annuncio importante per i suoi telespettatori e la televisione stessa.

Come di consueto, oggi è stata trasmessa in diretta una nuova puntata di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici tornata al timone dopo la meritata pausa estiva. I telespettatori un po’ si sono sentiti smarriti senza la conduttrice milanese con l’appuntamento fisso poco prima di mezzogiorno, che per fortuna è tornato a pieno ritmo a partire da settembre. Al termine dell’amatissima sigla del programma, la Clerici ha colto l’occasione per ricordare che oggi è la giornata mondiale del sorriso.

È proprio rifacendosi all’evento da festeggiare oggi, che la conduttrice ha affermato: “È il nostro obiettivo quello di farvi star bene e di portare un sorriso nelle vostre case tra una ricetta e l’altra”. La conduttrice milanese piace molto proprio per la sua capacità di empatizzare con il pubblico da casa. Qualsiasi sia il suo programma, infatti, molto spesso la Clerici abbatte la ‘quarta parete’ e si rivolge al pubblico da casa coinvolgendolo il più possibile.

Antonella Clerici cita Charlie Chaplin per l’apertura della puntata

Grazie per essere stati con noi e buon weekend! 🌻#ÈSempreMezzogiorno torna lunedì su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay 🌼@antoclerici pic.twitter.com/XSiYkguXkL — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) October 7, 2022

“Come diceva il grande Charlie Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso”, l’apertura della puntata di oggi di È sempre mezzogiorno è stata fatta con una grande citazione che emanava tanta positività ai suoi telespettatori. In più, Antonella Clerici ha ribadito: “E poi cosa ci costa sorridere? È così bello!”. Dopo una puntata molto ricca di oggi, tutto lo staff della trasmissione ha voluto salutare i propri telespettatori con un appuntamento a lunedì in cui riprenderà la regolare programmazione della trasmissione.

Il successo di Antonella Clerici con il suo programma della mattinata di Rai Uno è evidente e le soddisfazioni che sta regalando fanno ben presagire per la stagione televisiva.