Amici, scoppia in lacrime durante le prove: abbandonerà il programma? – VIDEO

Durante le prove, andate in onda in day-time, è scoppiato in lacrime, facendo trasparire una certa fragilità: il ballerino abbandonerà Amici 22?

Durante l’ultima puntata di Amici, Alessandra Celentano ha fatto alcuni commenti all’esibizione di Mattia Zenzola. Il ballerino sembrerebbe essere andato completamente in crisi dopo quello che l’insegnante di danza classica le ha detto. Adesso si trova il compito da svolgere ma sembra essere talmente nel panico da non riuscire neanche ad esercitarsi.

Mattia Zenzola ci teneva moltissimo a partecipare ad Amici, e dopo che l’anno scorso ha abbandonato il programma per un infortunio alla caviglia ha sofferto molto. Parlando durante gli allenamenti con Umberto Gaudino, che è anche un ex allievo di Amici, ha ammesso di aver passato dei momenti molto duri dopo essere uscito dal programma.

Amici, la paura prende il sopravvento: abbandonerà tutto?

Mattia Zenzola sembrava già molto preoccupato subito dopo l’assegnazione da parte del compito di Alessandra Celentano: evidentemente, ha paura di non essere all’altezza e di essere espulso subito dalla scuola di Amici. Raimondo Todaro aveva provato a parlarci, suggerendo di ritenersi soddisfatto perchè la professoressa non gli aveva comunque suggerito di cambiare mestiere come di solito usa fare con chi non le piace.

Todaro ha probabilmente sortito l’effetto contrario a quello sperato. Durante gli allenamenti con Umberto Gaudino il ballerino è scoppiato in lacrime. C’è dunque stato un confronto amichevole e si sono interrotte le esercitazioni: è quindi uscita tutta la fragilità di Mattia Zenzola, che probabilmente si vede già eliminato alla scuola perchè “non all’altezza”.

Maddalena prova a coccolare Mattia: sta nascendo qualcosa fra loro?

Mattia sente di avere delle “mancanze” e di non riuscire a dare il 100% nella realizzazione del compito che gli è stato assegnato. Questo perchè ha molti pensieri che lo tormentano e non gli permettono di concentrarsi ed essere presente come vorrebbe, anche durante gli allenamenti. Il ballerino ha provato a tenersi tutto per sè ma adesso è esploso.

Quando è tornato in casetta, Mattia Zenzola non ha detto nulla agli altri allievi, che però si sono comunque accorti che aveva pianto. In particolare, Maddalena gli si è seduta di fianco, ed ha iniziato a parlargli: secondo lei il ballerino non dovrebbe buttarsi giù ma piuttosto dovrebbe reagire ed affrontare a viso aperto i suoi problemi.

Ecco il video in cui si sente Maddalena chiamare “amo” Mattia mentre lo consola all’interno della casetta: