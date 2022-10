Amici, addio a uno dei volti più amati: “Decisione presa in accordo con Maria De Filippi”

Un addio è pronto a sconvolgere il pubblico di Amici. Uno dei volti più amati andrà via in accordo con Maria De Filippi: cosa sta succedendo.

Il talent show Amici a breve subirà un addio importante, visto che uno dei volti più amati andrà via. Maria De Filippi infatti si è accordata in prima persona con lui: scopriamo le ultime novità riguardanti il talent show.

Oramai da qualche anno i telespettatori hanno assistito all’addio di Garrison Rochelle da Amici di Maria De Filippi, nonostante ciò l’argomento continua a tenere banco. L’ex ballerino e oggi coreografo ha ricoperto il ruolo di giudice e coach ad Amici per ben 18 anni. Però nel 2018, improvvisamente, Garrison ha voluto lasciare la trasmissione di Maria De Filippi , dicendosi pronto a nuove avventure.

Il ballerino però non ha mai voluto specificare i motivi dietro a questa scelta. Adesso quindi Rochelle ha deciso di sorprendere tutti, rilasciando un’intervista a TvBlog dove ha rivelato tutti i motivi dietro a questa scelta. Per prima cosa Garrison ha rivelato che la decisione è stata presa in comune accordo con Maria De Filippi. Infatti il coreografo sarebbe dovuto andare via già due anni prima. Scopriamo quindi tutti i retroscena dietro l’inaspettato addio alla trasmissione di Canale 5.

Amici, Garrison rivela i motivi dell’addio: “In accordo con Maria De Filippi”

Garrison Rochelle ha quindi voluto spiegare tutti i motivi dell’addio ad Amici. Sulle pagine di Tv Blog infatti si legge: “Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento“. Nonostante l’addio il rapporto tra le due parti è rimasto molto bello. Infatti qualche mese fa Maria De Filippi ha anche fatto una sorpresa in studio al coreografo in occasione del suo compleanno.

Infatti a differenza degli altri volti che hanno abbandonato la trasmissione, Garrison dopo l’addio non ha mai parlato male del talent show. Infatti il coreografo non ha mai trovato il senso di parlare male e durante l’intervista ha affermato: “Qualcuno lo critica perché è cambiato rispetto al passato, ma invece bisogna apprezzare il coraggio di Maria di far evolvere una trasmissione così di successo. E i numeri parlano chiaro. Al pubblico piace, questo è quello che conta“. Infine su un suo possibile ritorno, Rochelle ha rivelato che il cuore gli suggerisce di no, ma dinanzi ad una chiamata di Maria De Filippi sarebbe pronto a cambiare idea.