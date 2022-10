Uomini e Donne, attimi di paura durante l’esterna: decisione durissima – VIDEO

Durante l’esterna del Trono Over ci sono stati degli attimi di paura e si è interrotta l’esterna: ecco cosa è successo e la decisione durissima che è stata presa successivamente all’interno degli studi di Uomini e Donne.

Durante la prima esterna erano entrati subito in sintonia, facendo sognare gli spettatori di Uomini e Donne. Il corteggiatore le aveva preparato del vino bianco, confessando che lui era astemio e le avrebbe fatto compagnia mentre beveva. Immediatamente, è saltato fuori che nessuno dei due amava bere alcolici.

Subito dopo, parlando in un angolo romantico di una terrazza riempita di cuscini, avevano indicato perchè avevano deciso di provare a frequentarsi. Anche in questo caso, avevano scoperto che fra le prime cose che entrambi guardavano nelle nuove persone che incontravano c’erano i denti. Inoltre, era emersa una certa timidezza, soprattutto di lui.

Uomini e Donne, attimi di paura durante l’esterna

La frequentazione fra Ernesto Russo e Lavinia Mauro sembrava avere tutte le caratteristiche che avrebbero potuto portare al nascere di una storia d’amore. Invece, tutto si è interrotto bruscamente nel corso di un’esterna trasmessa a Uomini e Donne, dove ci sono stati degli attimi di paura. La tronista si è infatti sentita molto male.

All’improvviso, Lavinia ha iniziato a fare sempre più fatica a respirare. Ernesto, con grande sorpresa di tutti, non è affatto intervenuto. Questo forse per lo shock o perchè non sapeva cosa fare, o forse anche a causa dell’Effetto Spettatore. La troupe televisiva è subito intervenuta per soccorrere la protagonista del Trono Classico.

La durissima decisione davanti a Maria De Filippi: i motivi

Le registrazioni dell’esterna fra Lavinia ed Ernesto sono purtroppo state interrotte e non si è più stati in grado di riprendere le registrazioni. La tronista ha dovuto prendere il cortisone, e più tardi ha spiegato di soffrire di allergia. Questo episodio ha messo fine definitivamente alla frequentazione fra i due, soprattutto a causa di quello che è successo poco dopo.

Mentre tornava a casa, Ernesto ha registrato alcuni brevi video ed ha pubblicato delle foto che hanno fatto capire a Lavinia che il timido corteggiatore sarebbe completamente disinteressato a lei. Avrebbe inoltre colto una certa vanità e narcisismo dai suoi profili social che l’hanno portata a prendere definitivamente le distanze.

Ecco uno spezzone video della lunga conversazione fra Lavinia Mauro ed Ernesto Russo. Al termine, la tronista eliminerà il suo corteggiatore da Uomini e Donne: