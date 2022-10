Pio e Amedeo, che botta. Mediaset ora deve scegliere: è l’ultima stagione?

Colpo basso per la coppia di comici, Pio e Amedeo, che vedono crollare ogni certezza: è questa l’ultima stagione?

La coppia d’amici non ha nascosto di non voler più pensare ad un format come Emigratis, dopo lo stop di due anni per pandemia, ma alla fine hanno deciso di continuare ad intrattenere il pubblico. Tuttavia, lo sforzo non basta.

Cosa direbbero Pio e Amedeo se incontrassero Il Commissario Montalbano? Per adesso devono alzare le mani ed arrendersi perché ancora una volta, Luca Zingaretti, attore principale della fiction tratta dai racconti di Andrea Camilleri, non lascia scampo a nessuno. La Rai sa di poter contare sull’amatissima fiction in qualsiasi momento, nonostante siano repliche, perché quando Montalbano va in scena non ce n’è per nessuno e per battagliare due comici amatissimi dal giovane pubblico c’è soltanto un’arma da poter usare.

Ancora una volta, infatti, la Rai aveva ragione. Pio e Amedeo con Emigratis ha raccolto davanti al video 2.163.000 spettatori pari al 14.7% di share, registrando un calo rispetto alla scorsa puntata di mercoledì 28 settembre in cui registrarono ha raccolto davanti al video 2.163.000 spettatori pari al 14.7% di share. Anche la scorsa volta fu Il Commissario Montalbano su Rai Uno a vincere la gara d’ascolti, con un distacco nettamente inferiore: 3.130.000 spettatori pari al 18.3%. Questa volta, invece, la fiction tratta dai racconti di Andrea Camilleri ha registrato 3.037.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 5 ottobre

Un’altra certezza della Rai, almeno il mercoledì sera, è Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? che convince sempre il pubblico italiano. Nella serata di ieri, 5 ottobre, ha raccolto 1.868.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% su Rai Tre. Per quel che riguarda, invece, Rai Due, sono stati in 909.000 gli spettatori, pari al 4.5% di share, a rispettare il puntuale appuntamento con Delitti in Paradiso.

Le altre reti Mediaset, invece, hanno raccolto 716.000 spettatori con il 5% di share su Rete 4 con Controcorrente – Prima Serata e 965.000 spettatori con il 5% di share su Italia 1 con Security.

Per ciò che concerne le altre reti, su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 671.000 spettatori con uno share del 3.6%, su TV8 X Factor ha segnato il 3.6% con 623.000 spettatori e sul Nove La Rapina Perfetta – The Bank Job ha catturato l’attenzione di 282.000 spettatori pari al 1.6% di share.