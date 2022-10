Il premio Nobel per la Letteratura 2022 è di Annie Ernaux, scrittrice francese, autrice del romanzo Les Années (Gli anni) del 2008.

La motivazione dell’Accademia di Svezia: “Per il coraggio e l’acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale”.

Annie Ernaux ha 82 anni ed è la diciassettesima donna a vincere il premio Nobel per la Letteratura.

I rumors sui possibili vincitori: tra loro anche Elena Ferrante

In attesa dell’annuncio erano circolare indiscrezioni e voci sui papabili nomi. Tra loro, l’autore giapponese Haruki Murakami, lo scrittore angloindiano Salman Rushdie, autore del bestseller versetti satanici, vittima di un accoltellamento nei mesi scorsi. Anche il re dell’horror Stephen King era figurato tra i papabili vincitori, oltre che il maestro americano della letteratura Don DeLillo, l’autore francese Michel Houellebecq, Milan Kundera, Peter Nadas, Chimamanda Ngozi Adichie, Edna O’Brien, Elena Ferrante, László, il norvegese Jon Fosse, la russa Lyudmila Ulitskaya e anche Ernaux.

L’anno scorso il premio Nobel per la Letteratura è stato vinto dallo scrittore tanzaniano naturalizzato britannico Abdulrazak Gurnah, professore emerito di Letteratura inglese e postcoloniale all’Università del Kent. Nel 2020 invece, è andato a Louise Glük, poetessa laureata e vincitrice del Pulitzer.

Gli altri premi Nobel 2022

Le assegnazioni dei premi Nobel 2022 sono cominciate lunedì, con quello per la Medicina allo svedese Svante Paabo, che ha studiato il dna dell’uomo di Neanderthal per svelare la nostra storia. Martedì 4 ottobre, per il Nobel per la Fisica sono stati scelti i tre pionieri dell’informatica quantistica, il francese Alain Aspect, l’americano John Clauser e l’austriaco Anton Zeilinger. Ieri, mercoledì 5 ottobre invece, il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless i premi Nobel per la Chimica 2022, “per lo sviluppo di un nuovo modo di assemblare nuove molecole”.

Domani l’assegnazione del Nobel per la Pace

Domani, venerdì 6 ottobre, sarà assegnato il premio Nobel per la Pace e lunedì 10 ottobre sarà il giorno dell’Economia.

I vincitori riceveranno la somma di 10 milioni di corone svedesi (920mila euro) per ciascuna disciplina. Le procedure del premio sono state decise dal suo inventore, Alfred Nobel. Quest’ultimo scrisse nel suo testamento che il premio sarebbe andato alla persona che avrebbe meglio contribuito al benessere dell’umanità.