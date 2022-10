Mediaset, chiusura definitiva: si prepara l’addio all’amatissima soap opera

Mediaset prepara la chiusura definitiva di diverse fiction e soap opera nel corso delle prossime settimane. Ecco di cosa si tratta e cosa verrà trasmesso al posto degli attuali amatissimi programmi del Biscione.

Non ha destato particolari sorprese il grande successo di pubblico riscosso dalla prima puntata di Viola come il mare. Ad attirare gli spettatori, ovviamente, è stata la presenza del divo turco Can Yaman ed il gossip riguardo il presunto flirt fra lui e l’altra protagonista della fiction Mediaset, Francesca Chillemi.

La prima puntata ha registrato il 20% di share, ma allo stesso tempo ha sollevato anche molte polemiche. Non hanno infatti impressionato le doti recitative di Can Yaman, che ha anche studiato italiano per poter lavorare in Italia. L’interesse intorno al progetto c’è ed in molti si chiedono se ci potrà essere una seconda stagione di Viola come il mare.

Mediaset, quali soap opera e fiction preparano l’addio

Le puntate di Viola come il mare continueranno ad essere trasmesse fino al 4 novembre in prima serata. Questa non è la sola serie che sta andando verso la conclusione: nelle prossime settimane diverse fiction e soap opera fra le più amate di Mediaset arriveranno alle ultime puntate e calerà il sipario anche su di loro.

Durante il daytime, arriverà a naturale conclusione anche un’altra amatissima soap opera che arriva dalla Spagna. Anche in questo caso, l’ultima puntata andrà in onda fra qualche settimana. Ci saranno tanti colpi di scena: tornerà dopo tantissimo tempo Leonor, mentre Rosina avrà una grande sorpresa dalla figlia, tornata per restare ad Acacias 38.

Cosa arriverà al posto di Una vita nelle prossime settimane

Genoveva, ferita a morte dal marito Aurelio, deciderà di fare una richiesta al fedele Marcelo: gli chiederà di convincere Felipe a tornare da lei per un’ultima volta. Il personaggio più perfido di tutta la soap opera sembrerà dunque pentirsi e voler chiedere scusa per tutto il male fatto e per la vita che ha rovinato a diverse persone.

Una vita è finito il 4 maggio 2021 in Spagna, il paese in cui è stato prodotto e trasmesso per la prima volta. Nonostante le numerose richieste, al momento non c’è alcun programma di iniziare una nuova stagione di Una vita, che quindi darà l’addio a Mediaset. Al suo posto, fra le 14:10 e le 14:45 circa, andrà in onda Terra Amara.

Ecco una scena di Viola come il mare che è piaciuta molto a Can Yaman: