Gf Vip 7, concorrente infrange il regolamento nella notte: eliminato subito?

Sono tanti i rischi che si corrono durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Nella notte uno dei concorrenti, quindi, avrebbe infranto il regolamento. Scopriamo cos’è successo e se rischia un’eliminazione istantanea.

Non finiscono mai le figuracce dei concorrenti di questa edizione del GF Vip 7. Stavolta è toccato a Wilma Goich che durante la notte si è tappata il microfono e rivolgendosi a Carolina Marconi e Patrizia Rossetti ha detto: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare, tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare“. Così la cantante italiana ha infranto due regole del reality show ossia: cercare di coprire il microfono ed accordarsi su chi nominare.

Quindi stasera il pubblico è curioso di scoprire se la Goich, la Marconi e la Lipsticks nomineranno la stessa persona. Ovviamente la reazione del web a questo avvenimento non è stata delle migliori. Nonostante il goffo tentativo di non farsi sentire, le parole della Goich sono arrivate chiare a casa. Centinaia di utenti, grazie ai vari social, hanno commentato quanto accaduto all’interno della casa. C’è chi l’ha presa con ironia e chi si è arrabbiato. Vedremo solo stasera quindi cosa succederà.

GF Vip, spunta il nome del possibile vincitore: il pubblico non ha dubbi

In queste ore un’anticipazione ha sconvolto tutti i fan del GF Vip 7. Infatti sembrerebbe proprio che Antonella Fiordelisi sia la vincitrice annunciata. In pochissimi giorni l’ex schermitrice é finita tra gli hashtag e i thread in tendenza con una moltitudine di elogi, riuscendo a convincere tutti dopo sole 5 puntate. Anche i bookmakers che quotano la vittoria dei vari personaggi sembrano fare leva sul pubblico, dando per favorita l’amatissima influencer.

Antonella Fiordelisi é per gli analisti di Stanleybet.it, come riporta Agipronews, indicata a quota a 3,50 alle spalle della prima classificata Carolina Marconi tra i concorrenti più quotati alla vittoria del Grande Fratello vip che ’resiste’ a 2,50. Mentre invece sul podio troviamo a parimerito Luca Salatino e Antonino Spinalbese. Proprio quest ultimo sembrerebbe aver conquistato il cuore della Fiordelisi, con una love story che non potrebbe far altro che giovare ai due concorrenti già diventati beniamini del pubblico.