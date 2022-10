Colpo di scena in casa Rai: stop a una seguitissima fiction

Colpo di scena per il palinsesto televisivo della Rai che ha deciso di dire stop ad una delle fiction più seguite: l’ultima decisione.

Non finiscono mai i cambi di programma riguardanti il palinsesto televisivo della Rai. Infatti il servizio pubblico ha deciso di fare un cambio di programma per quanto riguarda una delle fiction più seguite in assoluto. Scopriamo quindi cosa sta succedendo.

Nel corso di questo novembre 2022 c’è stato un cambio di programma per quanto riguarda il palinsesto televisivo della Rai. Infatti le novità presentate riguarderanno la fascia del prime time e quella del preserale.Dopo un’estate con ascolti record, saluterà il pubblico della rete ammiraglia l’appuntamento con Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni. Al suo posto invece una grande sorpersa.

Infatti i vertici del servizio pubblico hanno optato per mandare in onda l’appuntamento con Sopravvissuti, la nuova serie televisiva che vede protagonista Lino Guanciale. Inoltre il cambio di programmazione previsto per il mese di novembre interesserà in primis i numerosi fan e appassionati di Reazione a catena, il gioco estivo che “rinfresca la mente”, in onda attualmente con grande successo di ascolti. Durante questa stagione, il programma di Marco Liorni ha raggiunto una media di 4,5 milioni di spettatori fissi al giorno, registrando picchi del 28% di share. Scopriamo adesso cosa succederà.

Rai, stop ad una fiction seguitissima: tutte le novità

Dal prossimo 31 ottobre, la Rai ha scelto di stoppare Reazione a catena. Il programma chiuderà definitivamente i battenti per questa stagione televisiva 2022 e lascerà nuovamente spazio a L’Eredità, un altro appuntamento storico del preserale Rai. Inoltre il cambio di programma riguarderà anche l’appuntamento con la prima stagione di Sopravvissuti, ossia la nuova fiction che vede protagonista Lino Guanciale. L’appuntamento conclusivo con la fiction è previsto lunedì 7 novembre in prime time, dopodiché calerà il sipario su questa serie.

Infatti dal suo debutto la fiction sembra non aver convinto fino in fondo gli spettatori di Rai 1. Nel corso del primo episodio si sono raggiunti i 4 milioni di spettatori circa. Mentre il secondo episodio ha perso quasi un milione di spettatori, fermandosi alla soglia dei 3,2 milioni. Un ascolto decisamente sotto le aspettative per la fiction che si è portata a casa una media del 19% di share. Il Grande Fratello Vip però ha battuto a più riprese la serie, che con molte probabilità verrà accantonata.